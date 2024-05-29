Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı: Filistinlileri Herkes Unutsa da Bu Millet Unutmayacak - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı: Filistinlileri Herkes Unutsa da Bu Millet Unutmayacak

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı: Filistinlileri Herkes Unutsa da Bu Millet Unutmayacak

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında ziyaret ettiği Osmanlıdan Günümüze Miras Mescid-i Aksa Sergisi'nde, Filistinlileri herkes unutsa da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin unutmayacağını belirtti. Yazgı, serginin Mescid-i Aksa'nın önemini anlatmaya çalıştığını ve cam negatif fotoğrafların belge niteliği taşıdığını vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin Filistin'deki olayları unutturmayacağını ve destek olacağını ifade etti.

29.05.2024 16:18
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Unutulmamalıdır ki Gazze'de yaşanan işgal ve soykırımın Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti sonuna kadar karşısında olacak. Filistinlileri herkes unutsa da bu millet unutmayacak." dedi.

Yazgı, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından Rızvaniye Külliyesi'nde ziyarete açılan "Osmanlıdan Günümüze Miras Mescid-i Aksa Sergisi"ni ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Yazgı, AA muhabirine, bu sergiyle günümüzde yaşanan vahim olayların gölgesinde ziyaretçilere Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Cam negatif fotoğrafların bir belge niteliğinde olduğunu belirten Yazgı, şöyle konuştu:

"İlk kıblemiz olan Kudüs'ün Osmanlı'dan gelen bu derin arşivle birlikte o dönemde tüm dinlerin beraber özgürce yaşayabileceği ve mutlu olduğu bir coğrafyanın varlığını da aslında bu sergi ortaya koyuyor. Maalesef günümüzde belli teknoloji imkanlarını ve yapay zekayı kullanarak yeni fotoğraflar oluşturma, geçmiş tarihi değiştirme gibi çabaların olduğunu da hepimiz gözlemliyoruz. Bu cam negatiflerin özelliği hiçbir şekilde üzerinde oynama yapılmaması. Tüm gerçekliği, tüm çıplaklığıyla duyguyu ortaya koymasıdır. Milli Kütüphanemiz uzun bir süredir bu arşivi oluşturmak için çaba harcıyor ve arşivimizdeki resimlerin aslında bir kısmını burada görüyorsunuz. Cam negatifler bir belge niteliğindedir, hiçbir şekilde üzerinde oynanamaz. Aslında bir imzalı belgedir. Bu Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın, o bölgenin, o özel bölgenin, o kutsal bölgenin ne anlama geldiğini açıkça ortaya koyan bir sergi."

"Filistinlileri herkes unutsa da bu millet unutmayacak"

Gökhan Yazgı, şöyle devam etti:

"Şu anda halkımıza, gençlerimize özellikle buranın ne olduğunu öğretmemiz gerekiyor. Unutulmamalıdır ki Gazze'de yaşanan işgal ve soykırımın Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti sonuna kadar karşısında olacak. Filistinlileri herkes unutsa da bu millet unutmayacak. Oradaki yaşananları kimseye unutturmayacak. O çocukların, gözyaşlarının ve kanlarının hesabının bir şekilde vereceği günlerde yakın olacağını ifade ediyoruz. Burada bu barış ortamının ecdatlarının ne kadar güzel bir yönetim sergilediğini de aslında özellikle gençlerimize de göstermek istedik. Biz her şekilde Filistin'de yaşananları hem milletimize tüm açıklığıyla hatırlatmak, göstermek, aynı zamanda dünyaya da bunu duyurmak için de hem devletimiz, hem bakanlığımız olarak elimizden geleni sonuna kadar yapacağımızı ifade ediyorum."

Mescid-i Aksa'ya ait 42 cam negatif fotoğrafın yer aldığı sergi 2 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı: Filistinlileri Herkes Unutsa da Bu Millet Unutmayacak - Son Dakika

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