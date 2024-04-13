Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın etkinliklerine katıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan karnaval, çeşitli etkinliklerle başladı.
Adana Müze Kompleksi'nde açılan "Eskizden Piksele Dijital Sanat: Anadolu Edition" adlı sergiyi gezen Bakan Ersoy, çalışmaları inceledi, katılımcılarla sohbet etti.
Ersoy, daha sonra kompleks bünyesindeki Tarım, Sanayi ve Kent Müzesi'nde inceleme yaptı.
Engelliler için geliştirilen uygulamayla film izledi
Programın devamında Bakan Ersoy, bir alışveriş merkezinin sinema salonunda gerçekleştirilen "Metin Şentürk ile Engelsiz Sinema" konulu söyleşiye katıldı.
Sinema Genel Müdürü Birol Güven, görme engellilerin sosyal hayata daha aktif ve bağımsız katılmaları hedefiyle Turkcell işbirliğinde geliştirilen "Hayal Ortağım" uygulamasını anlattı.
Tanıtımın ardından Ersoy, görme engellilerin sinemaya gittiklerinde görsel içerikleri yardım almadan algılayıp film seyredebilmelerini de sağlayan akıllı telefon uygulamasını deneyimledi.
Uyku bandıyla gözleri kapatılan Ersoy, sesli betimlemesi Bakanlık tarafından yapılan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmini izledi.
Ersoy'a programlarında, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de eşlik etti.
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 21 Nisan'a kadar sürecek.
"Hayal Ortağım" uygulaması
Sinema Genel Müdürlüğü ve Turkcell işbirliğinde geliştirilen ücretsiz cep telefonu uygulaması "Hayal Ortağım", sinema salonlarına gelen görme engellilerin kulağına sesli betimleme teknolojisiyle sahneyi anlatma işlevi görüyor.
Sinema salonlarında engelliler için "lütfen cep telefonlarınızı açın" anonsları da yapılıyor.
Son Dakika › Kültür Sanat › Kültür ve Turizm Bakanı Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı'na katıldı - Son Dakika
Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın ilk gününde şarkıcı Fatma Turgut, Merkez Park'ta konser verdi. Saat 21.00'de başlayan konsere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi ve en sevilen parçalarını seslendiren Turgut'a müzikseverler eşlik etti. Karnavalın ilk gününü coşkuyla geçiren katılımcılar, Fatma Turgut'un konseriyle keyifli bir gece yaşadı.
Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında şarkıcı Fatma Turgut, Merkez Parkı'nda konser verdi. Konserde Turgut'un en sevilen parçalarını seslendirdiği ve müzikseverlerin eşlik ettiği belirtildi. Konser sonunda Turgut'un performansı, Adanalı müzikseverler tarafından alkışlandı.
Şanlıurfa'da bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, Ramazan Bayramı tatilinde 55 bin 573 kişi tarafından ziyaret edildi. Bayramın birinci günü 11 bin 454, üçüncü gün ise 13 bin 857 ziyaretçiyle günlük ziyaretçi rekoru kırıldı. Vali Hasan Şıldak, Göbeklitepe'yi ziyaret ederek yapılan hizmetlerle ilgili incelemelerde bulundu ve turizmdeki ilginin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Şanlıurfa'nın turizm potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Şıldak, bayram tatili sonunda Göbeklitepe'de 60 binin üzerinde ziyaretçi hedeflediklerini söyledi.
ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Uluslararası Büyük Flüt Festivali'nde, İstanbul Flüt Topluluğu Türk bestecilerin eserlerini içeren bir konser verdi. Marmara Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin katkılarıyla kurulan topluluk, izleyenleri büyüledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında açılan sergi ve atölyeleri ziyaret etti. Ersoy, sanat eserlerini inceledi ve fotoğraf sergisine katıldı. Ayrıca konser ve etkinlik alanlarını inceleyen Bakan Ersoy, atölyeler ve sergileri gezdi. Karnaval, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ilk durağı olarak 21 Nisan'a kadar devam edecek.
Safranbolu, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Ramazan Bayramı süresince büyük ilgi gördü. Tarihi Çarşı bölgesi tarihindeki en yoğun bayram tatili sürecini yaşadı. Safranbolu Belediyesi, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak ve sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla hareket etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Çeşm-i Cihan kent Amasra 8 günde 650 bin turist ağırladı. Muhteşem doğası denizi, tarihi ve kültürü ile dikkat çeken Amasra, 8 günde nüfusunun 100 katı turist ağırladı. Bayram tatili ve sıcak havaların etkisiyle binlerce insan Amasra'yı ziyaret etti. Otel ve pansiyonlar dolup taşarken, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. İlçe vatandaşları ve esnaf yoğunluktan memnun olduklarını belirtti.
Uzun yıllardır Bodrum'da yaşayan Şakir Öner Günhan, Türk Halk Müziği Sanatçısı, Yapımcı, Yönetmen ve Sunucu olarak uzun seneler hizmet vermiştir. 1942 yılında doğan Günhan, 2020 yılında kalın bağırsak kanserine yakalandı ve tedavi görmekteydi. Bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.
Ankara'da bir proje kapsamında buluşan 22 fotoğraf sanatçısı, haksızlık kavramının kendilerinde yarattığı duyguyu gösteren fotoğraflardan sergi oluşturdu. Proje kapsamında fotoğraf sanatçıları, haksızlık kavramını kendi yaşadıkları haksızlıklarla anlatarak hafiflemeyi amaçladılar. Sergi, Cinnah Caddesi'ndeki Unite Ortak Mekan'da 19 Nisan'a kadar ziyaret edilebilir.
Türk Halk Müziği ve TRT sanatçısı Şakir Öner Günhan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kanser tedavisi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirdi.
Söke Yörük ve Türkmen Kültürü Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen çalıştay ve konser etkinliğinde Yörük kültürüne ilişkin paylaşımlar yapıldı. Yörüklerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte kortej yürüyüşü, halk oyunu gösterileri ve konserler düzenlendi. Kaymakam Ali Akça, Yörük ve Türkmenlerin Anadolu'nun yurt olması sürecinde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak etkinliği kutladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?