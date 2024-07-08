Kültür ve Turizm Bakanlığı, Fatma Alkış'ın kilim sergisini Kayseri'de açtı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Fatma Alkış'ın kilim sergisini Kayseri'de açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, kilim dokuma sanatçısı Fatma Alkış'ın dokuduğu kilimlerden oluşan 'Sarız İlçesi Kilimlerinden Motifler' sergisini Kayseri'de ziyarete açtı. Sergide, Alkış'ın dokuduğu 25 kilim beğeniye sunuldu. Açılışta konuşan Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri'de bulunan kadın kooperatiflerinin sayısının Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu belirtti. Kilim dokuma sanatçısı Fatma Alkış, Sarız'ın kilimlerinin diğer ilçelere göre farklı olduğunu ve her bir kilimin ayrı bir hikayesi olduğunu söyledi. Sergi, 6 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

08.07.2024 13:29
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Kültür ve Turizm Bakanlığı kilim dokuma sanatçısı Fatma Alkış'ın dokuduğu kilimlerden oluşan "Sarız İlçesi Kilimlerinden Motifler" sergisi Kayseri'de ziyarete açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteği, Zahide Şahin'in küratörlüğünde Kayseri Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu'ndaki sergide, Alkış'ın dokuduğu 25 kilim beğeniye sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri'de 44 kadın kooperatifi bulunduğunu söyledi.

Kayseri'nin kadın kooperatifi sayısı bakımından Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu, yeni kurulacak 2 kooperatifle sayının 46'ya yükseleceğini ifade eden Tekeş, buralarda üretilen ürünlerin satışından 6 ayda 30 milyon liranın üzerinde gelir elde edildiğini vurguladı.

Kilim dokuma sanatçısı Fatma Alkış da Sarız'ın kilimleriyle anıldığını söyledi.

Serginin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Alkış, "Sarız'ın kilimleri diğer ilçelere göre farklı, dokumalarımız farklı, motiflerimiz daha güzel, hepsinin ayrı ayrı isimleri var. Sarız'ın kilimleri düz dokuma olarak geçer. Mesela 'sıçan dişi' motifimiz var. Küçük küçük olduğu için sıçan dişi ismini almış. 'Eli belinde' motifimiz var. Eli belinde kadın demek. 'Seleser' motifimiz var, o da özgürlük anlamında. 'Buğdaylı başak' motiflerimiz, bereket, bolluk anlamında. Her bir kilim mesaj veriyor, her bir kilimin ayrı ayrı hikayesi var. Sergimiz 6 gün açık kalacak."

Küratör Zahide Şahin ise geleneksel motiflerin kaybolmasını engellemeyi, dokuma kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından serginin açılı yapıldı.

Açılışa CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Sarız Kaymakamı Kerem Albayrak ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kültür ve Turizm Bakanlığı, Fatma Alkış'ın kilim sergisini Kayseri'de açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Fatma Alkış'ın kilim sergisini Kayseri'de açtı - Son Dakika
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