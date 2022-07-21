Kültür ve Turizm Bakanlığı gezici kütüphane sayısını 66'ya çıkardı

ANKARA Kültür ve Turizm Bakanlığı, ülkenin ücra noktalarına kitap hizmeti ulaştıran 56 gezici kütüphane sayısını 66'ya çıkardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphane hizmetinin ulaşamadığı noktalara kitap hizmeti taşımak amacıyla hizmete soktuğu gezici kütüphane sayısını 56'dan 66'ya çıkardı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden yola çıkan toplam 10 araç Bartın, Edirne, Giresun, İstanbul (2), Karaman, Kırklareli, Muş, Osmaniye ve Siirt illerine kütüphane hizmeti götürecek. İçerisinde elektrik, internet, projeksiyon perdesi, televizyon ve bilgisayar bulunduran araçların başlıca hedefi yazın çalışan mevsimlik işçilerin çocuklarına ve taşra bölgelere kütüphane hizmeti sağlayabilmek.

Burada konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kütüphane yatırımlarının arttırıldığını belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak son yıllarda özellikle kütüphanelere yaptığımız yatırımları ciddi şekilde arttırdık. Burada en önemli değişiklik; kütüphanelerin konseptini değiştirme kararı aldık son dönemde ve yaşayan kütüphaneler konseptini hayata geçirdik. Kütüphaneler sadece sıralarla, sandalyelerle ve raflardan oluşan binalar olmaktan çıkıyor. Kültür, sanat, spor gibi pek çok etkinliği de içinde barındıran bir yaşam merkezi haline getiriyoruz. Bu bağlamda hem yeni yaptığımız kütüphane yatırımlarını bu şekilde dizayn ediyoruz hem de mevcut kütüphanelerimizi tekrar bir inovasyon tabi tutarak zaman içinde aşama aşama bu yeni konseptimize geçiriyoruz" diye konuştu.

Ersoy Gezici Kütüphane hizmetini 81 ile yaymak istediklerini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: "Gezici kütüphaneler özellikle erişemediğimiz noktalarda ücra köşelerde ihtiyaç sahibinin ayağına gidebilmek için yapılmıştı. Bu yaşayan kütüphane çerçevesinde gezici kütüphanelerimizde de birkaç değişikliğe gittik. Kütüphanelerin üstüne yeni bir perde monte ettik. Artık günbatımına doğru o perde bir projeksiyon cihazıyla film gösterileri de düzenliyor kütüphanelerimiz. İçeride televizyon sistemleri var. Bir otobüs büyüklüğünde olmasına rağmen içerisinde çok fazla kitap var. Bir noktaya da 15 günde bir mutlaka ulaşıyor ve orada kitap değişimi gerçekleştiriyor. Hedefimiz gezici kütüphaneyi 81 ile yaymak."