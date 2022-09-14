Orkestra şefi Vladimir Lungu yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu eşliğinde solist sanatçılar, Alfredo Germont ve Violetta'nın aşklarını aktardı.

Kaynak: AA

Aspendos, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › 29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde 'La Traviata' operası sahnelendi - Son Dakika

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