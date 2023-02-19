Kültür ve Turizm Bakanlığından tarihi Ester parşömenine ilişkin açıklama - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanlığından tarihi Ester parşömenine ilişkin açıklama

19.02.2023 16:26
Kültür ve Turizm Bakanlığından tarihi Ester parşömenine ilişkin açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Antakya Sinagogu'nda bulunan tarihi Ester parşömeninin, Türkiye Hahambaşılığı tarafından muhafaza edildiğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Antakya Sinagogu'nda bulunan tarihi Ester parşömeninin, Türkiye Hahambaşılığı tarafından muhafaza edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülke sınırları içinde asırlardır var olmuş her türlü inanca ve kültüre ait eserlerin, itinalı şekilde bu topraklarda korunmaya devam edeceği vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Depremlerde yıkılan Antakya Sinagogu'muzda bulunan tarihi Ester parşömeni, Türkiye Hahambaşılığı tarafından muhafaza ediliyor. En kısa zamanda eserin kendi mekanına kavuşması için diğer tüm hasar görmüş tescilli eserlerimizle birlikte Antakya Sinagogu'muzu da restore ederek Antakyalı vatandaşlarımızın ibadetine yeniden açacağız."

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Türkiye, Antakya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kültür ve Turizm Bakanlığından tarihi Ester parşömenine ilişkin açıklama - Son Dakika

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