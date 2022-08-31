Kocaeli Kısa Film Festivali'nin finalistleri açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle bu yıl ilk kez 1-5 Ekim tarihlerinde "Kocaeli Kısa Film Festivali" düzenlenecek.

Festivalin öykülü-kurmaca dalındaki finalistleri ve "En İyi Kadın", "En İyi Erkek" oyuncu adayları açıklandı.

Kocaeli Kısa Film Festivali kapsamında verilecek Ağaç Denizi Ödülleri'nin finalist filmleri arasında Emre Sefer'in "Babamın Öldüğü Gün", Muhammed Furkan Daşbilek'in "Bir Nehir Kıyısında", Çağıl Bocut'un "Brigitte Bardot", Berk ve Mert Sata'nın "Çerçeve", Aziz Alaca'nın "Göl Kenarı", Ömer Faruk Yardımcı'nın "Hasat", Hasan Serin'in "Hello Afrika", Selin Aktaş'ın "İntihar Bekçisi", Can Deniz Atıcı'nın "Kara Kutu", Yeliz Gürkan'ın "Kimin Umurunda", Reşat Fuat Çam'ın "Kömür" ve Mustafa Efelti'nin "Şero" filmi yer alıyor.

"En İyi Kadın Ödülü" adayları Alina Boz, Pınar Gök ve Ümit Beste Kargın, "En İyi Erkek Oyuncu" adayları ise Metin Coşkun, Mahir Berkant Varol ve Kayhan Açıkgöz olarak belirlendi.

Festivalde ayrıca Nevra Serezli ve Suna Selen'e onur ödülü takdim edilecek.

Bunların yanı sıra festival kapsamında Kocaeli Üniversitesi'nde yönetmen Kudret Sabancı, Exxen Dramalar Müdürü Aslıhan Birinci'nin de aralarında bulunduğu isimler söyleşiler düzenleyip atölye çalışması yapacak.

Festivalin düzenleneceği 1-5 Ekim tarihlerinde Kocaeli'nin çeşitli ilçelerinde ulusal ve uluslararası ödüllü filmler, yönetmen ve oyuncularıyla beraber halka açık gösterime sunulacak.

Festivalin açılışı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminin yönetmeni Özer Feyzioğlu'nun konuşmasıyla gerçekleştirilecek.

Aynı zamanda filmde Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Beşel'e de festivalde, "Umut Vaat Eden Genç Oyuncu Ödülü" sunulacak.