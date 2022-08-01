Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali başladı - Son Dakika
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Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali başladı

01.08.2022 21:01
Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali başladı.

Tarihi Kayseri Kalesi'nde kapılarını açan festivalde, 17 kentten 31 sanatçının, aralarında taş oymacılığı, tespih, yemeni, ebru, okçuluk, cam sanatı ve çininin de bulunduğu 31 el sanatı branşında eserleri yer alıyor.

Açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, el sanatlarına gönül veren insanların başlarının tacı olduklarını ifade etti.

Sanatkarlara teşekkür eden Çiçek, "Sizler sadece keçe işlemiyorsunuz. Sizler sadece Adıyaman gümüş işçiliği, Mardin telkarisi yapmıyorsunuz. Siz aynı zamanda bize kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, medeniyetimizi anlatıyorsunuz. Kısaca bizi biz yapan değerleri, bize öğretiyorsunuz. El sanatları diyerek boyun bükenlere inat, hep var olun. Sizlere teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise festivalin Kayseri için büyük bir zenginliğe ve kazanıma vesile olmasını diledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Dairesi Başkanı Serkan Emir Erkmen de festivalin düzenlenmesindeki temel amacın kültürel değerlerin korunması, yaşatılması, kuşaktan kuşağa aktarılması ve geleneği sürdüren sanatçıların sanatlarını ve geleneği tanıtması olduğunu anlattı.

Geleneksel el sanatlarının sanayileşme, modernleşme, küreselleşme, tüketim kültürü ve teknoloji çağının getirmiş olduğu köklü ve hızlı değişimlerle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Erkmen, şunları kaydetti:

"Biz, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü olarak folklor araştırmacıları aracılığıyla ülkemizin pek çok bölgesinde gerçekleştirdiğimiz geleneksel sanatlarımızı kayıt altına alıyor ve Türkiye'nin bu konudaki önemli kültür hafızalarından biri olan Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi vasıtasıyla bunları kayıt altına alıyoruz. Şu an Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezimizde araştırmacıların hizmetine sunmak üzere hazır bulunan 200 binin üzerinde belge var. Yapmış olduğumuz yoğun çalışmalar neticesinde bugüne kadar 21 somut olmayan kültürel miras unsurumuzu UNESCO'ya kaydettirdik, insanlığın ortam mirası olarak. En çok unsur kaydettiren ülke olarak 4'üncü sıradayız."

Konuşmaların ardından 7 Ağustos tarihine kadar devam edecek festivalin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Dairesi Başkanı Erkmen, tarihi Kayseri Kalesi'nde açılan stantları gezerek, sanatçılardan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Kayseri, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kayseri Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali başladı - Son Dakika

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