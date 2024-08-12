Kültür Sanat

Kültür Yolu festivali Haluk Levent konseriyle bitti

NEVŞEHİR - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Nevşehir'de düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin son gününde sahne alan Anadolu rock müziğinin sevilen ismi Haluk Levent, şarkılarını on binlerce hayranıyla hep bir ağızdan söyledi.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Göreme Festival Alanı'nda kurulan sahnede konser veren Haluk Levent; Zor Aşk, Kaçış, Sevenler Ağlarmış, Elfida, Dağlar, Aşkın Mapushane gibi en sevilen şarkılarının yanı sıra rahmetli annesinin en sevdiği türküleri de seslendirdi. Levent, 'Deniz Üstü Köpürür' şarkısında ise zeybek oynadı. Göreme için sahne üstünde doğaçlama beste yapan sanatçı, konserini İzmir Marşı ile sonlandırdı. Dinleyicilerine "Burada çok güzel bir insan topluluğu var. Bugünü asla unutmam. Çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum" diye seslenen Haluk Levent; hayranlarının taşıdığı '84 milyonun abisi' ve 'Hatay sana minnettar' yazılı dövizleri okuduğunda yoğun alkış aldı.