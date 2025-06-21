Kültür Yolu Festivali Samsun'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Kültür Yolu Festivali Samsun'da Başladı

21.06.2025 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 9 gün sürecek Kültür Yolu Festivali, dünya kültür turizmine katkı sağlamak amacıyla düzenleniyor. Festival, 39 farklı noktada 426 etkinlikle devam edecek.

Kültür Yolu Festivali başladı: " Samsun'dan dünya kültür turizmine büyük katkı"

SAMSUN - Samsun'da 9 gün sürecek Kültür Yolu Festivali başladı. Samsun Valisi Orhan Tavlı, " Karadeniz'in incisi Samsun'umuz sadece ülkemize değil dünya kültür turizmine de büyük katkılar sunmakta, devlet ve özel sektör yatırımlarıyla güçlü bir turizm markası olma hedefi yolunda da emin adımlarla ilerlemektedir" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Samsun'da başladı. 21-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Samsun Kültür Yolu Festivali açılısı Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

"Samsun, dünya kültür turizmine de büyük katkılar sunmakta"

Festivalin açılışında konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Geçmişten izler taşıyan çok sayıda tarihi ve kültürel mirasının yanında doğal güzellikleriyle de adeta bir açık hava müzesi olan Karadeniz'in incisi Samsun'umuz sadece ülkemize değil dünya kültür turizmine de büyük katkılar sunmakta, devlet ve özel sektör yatırımlarıyla güçlü bir turizm markası olma hedefi yolunda da emin adımlarla ilerlemektedir. Samsun'umuzda gastronomiden turizm tesislerine, ulaşımdan konaklama ve personel kalitesine kadar turizm için attığımız ve atacağımız her adımla turist sayımızı, misafir sayımızı ve turizm gelirlerimizi her geçen yıl daha üst seviyelere de çıkarmayı hep beraber hedefliyoruz. Bu hedeflerimizle bir bütünlük oluşturacak şekilde Samsun'umuzun bu yıl da kültür, tarih ve sanatı aynı potada eriterek özellikle kültür turizmimize büyük bir ivme kazandıracağına inandığımız uluslararası bir kültür-sanat markası olan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin rotasında bulunmasından büyük bir heyecan, gurur ve onur duyduğumuzu da özellikle huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 9 gün boyunca geçen yıl olduğu gibi bu yıl da adeta bir kültür sanat şöleni yaşatacak bu önemli organizasyonun Samsun'umuzun kültür ve sanat ortamına da büyük bir canlılık katacağına, ziyaretçilerimizin festival süresince Samsun'umuzun tarihi, kültürel ve doğal zenginliğinde eşsiz bir deneyim yaşama imkanına kavuşacağını da özellikle ifade etmek istiyorum. 7'den 70'e herkesi Samsun Kültür Yolu Festivali'ne katılmaya, hem festival süresince hem de sonrasında yıl boyunca şehrimizin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini keşfetmeye, yöresel lezzetlerini tatmaya ve unutulmaz anılar biriktirmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"426 etkinlik gerçekleşecek"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ise "Samsun, bu yıl da 9 gün boyunca festivalimize ev sahipliği yapacak. Samsun'da 39 farklı noktada 426 etkinlik gerçekleşecek. Bugün başlayıp 29 Haziran Pazar gününe kadar konserler, sergiler, söyleşiler, sahne performansları ve her yaşa uygun etkinlikler Samsunlu hemşehrilerimizle buluşacak" diye konuştu.

İlk gün etkinlikleri

Festival kapsamında 40 farklı noktada tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar yüzlerce etkinlik sanatseverlerle buluşacak. Festivalin açılış günü programında ilk olarak katılımcılar Erkan Doğanay'a ait "Minyatürlerle Samsun" ve "Anadolu Masal Yolu-Anlatımlı Masal Sergisi" ziyaret etti. Panorama Samsun Dijital Gösterim Merkezi'nde Geleneksel Sanatlar Derneği tarafından hazırlanan "Türkiye'nin Minyatürleri", "Yaşayan Miras: Bafra Zembili", "Kadim Toprak" ve "Gelenek Miras" sergileri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ayrıca dijital minyatür uygulaması, "Türkiye'nin Ustaları" belgesel gösterimi ve Murat Kurt'un "İskender Pala Romanlarından Kelimeler ve Renkler" adlı resim sergisi de ilgiyle izlendi. Akabinde katılımcılar Samsun Müzesi'ne geçti. Burada Bihter Türkan Ergül'ün "Antik Çağdan Günümüze Koku Yolculuğu" sergisi ile birlikte "Her Çağda Çocuk Olmak", "Kainat Ayetlerinin Sanatla Tefsiri" ve "Atatürk'ün Samsunu: Atatürk'ün Sözlerinde Zamanın İzleri" adlı sergiler ziyaret edildi.

Açılış gününde sanat ve kültür dolu anlara sahne olan festival, 29 Haziran'a kadar Samsun'un farklı noktalarında yüzlerce etkinlikle devam edecek.

Festivalin açılışına AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Festival, Turizm, Samsun, Kültür, Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kültür Yolu Festivali Samsun'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
Saatlerce süren maç İşte çıkan sonuç Saatlerce süren maç! İşte çıkan sonuç
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
İstanbul’da suç örgütüne büyük darbe 20 kişi tutuklandı İstanbul'da suç örgütüne büyük darbe! 20 kişi tutuklandı
Sakarya Nehri ağzında tekne karaya oturdu Sakarya Nehri ağzında tekne karaya oturdu
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2’si ağır 12 yaralı Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
Nihal Candan’ın ölüm haberi Bahar’ı yıktı Hastane bahçesinde sinir krizi Nihal Candan'ın ölüm haberi Bahar'ı yıktı! Hastane bahçesinde sinir krizi
300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi 300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
Uçak havalandı geliyor Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha Uçak havalandı geliyor! Süper Lig devine bir dünya yıldızı daha
250’den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde 250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

21:25
Trump: İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye’ye gelebilirim
Trump: İran Cumhurbaşkanı ile görüşmek için Türkiye'ye gelebilirim
21:17
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
18:30
ABD’nin bombardıman uçakları havalandı İran’a müdahale mi geliyor
ABD'nin bombardıman uçakları havalandı! İran'a müdahale mi geliyor?
16:46
İran’dan İsrail ajanlarına ’yarına kadar teslim olun’ çağrısı
İran'dan İsrail ajanlarına 'yarına kadar teslim olun' çağrısı
16:26
Putin: İran’ın nükleer silah arayışında olmadığını İsrail’e defalarca söyledik
Putin: İran'ın nükleer silah arayışında olmadığını İsrail'e defalarca söyledik
11:02
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü Öldüresiye dövdüler
Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü! Öldüresiye dövdüler
10:44
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor Nedeni ortaya çıktı
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
10:41
Jeff Bezos düğünü için Venedik’i kapattı Organizasyon tüm şehri felç etti
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti
10:17
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
Altın fiyatlarında 3 hafta sonra bir ilk yaşandı
09:44
Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü
Gelin ve damat birbirine girdi, düğünde ortalık savaş alanına döndü
09:28
Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü
Oyundan alınan Orkun Kökçü öfkeden deliye döndü
09:16
İstanbul’da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
İstanbul'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı
09:15
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Kan duvarı kırmızıya boyadı
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı
09:03
Çağatay Ulusoy’a ikinci vatandaşlık Bulgaristan’dan
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan
08:58
250’den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2025 03:51:49. #7.13#
SON DAKİKA: Kültür Yolu Festivali Samsun'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.