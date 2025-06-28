Kültürel Yozlaşma ve Geleneksel Okçuluk - Son Dakika
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Kültürel Yozlaşma ve Geleneksel Okçuluk

28.06.2025 16:26
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Bilal Erdoğan, kültürel yozlaşmaya dikkat çekerek geleneksel okçuluğun önemini vurguladı.

DÜNYA Etno spor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, "Dünyada egemen olan şey kültürel yozlaşma. İnsanlar yaptıkları işin bir geçmişi olduğunu bilmiyorlar. Yaşadığımızın dönemin en büyük hastalığı her şeyin değersizleşmiş olması. Bir usta yaptığı işe, bir öğrenci okuduğu kitaba değer vermiyor" dedi.

Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen 'Sportif ve Kültürel Bir Öge Olarak Geleneksel Türk Okçuluğu Çalıştayı'na, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz katıldı.

'GECEKONDULARLA KUŞATILMIŞ BİR YERİN KAZANDIRILMASI ÇOK ANLAMLIYDI'

İstanbul Okmeydanı'nın tarihi geçmişini bilen, Kasımpaşa'da yetişen bir kişi olarak, Geleneksel Türk Okçuluğu'nun sportif anlamda geldiği seviyeye ilişkin düşünceleri sorulan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şunları söyledi:

"Orası önce bir futbol sahasıydı. Orada pek çok futbol maçları da yapılırdı. Oradaki o hikayeleri büyüklerimizden dinlerdik. Daha sonra burası Sayın Cumhurbaşkanımızın, o zaman büyükşehir belediye başkanı olan Kadir Topbaş ve Okçular Vakfı'nın kurucularının da ortaya koyduğu bir iradeyle aslında bir ok meydanına dönüştürüldü. Okçulukla ilgili çok büyük yatırımlar yapıldı. O zaman süreci anlatırlardı. Türkiye'de de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na aslında orası ok atışı kullanılması için verilmiş. O sürecinde kısmen içerisinde bulunduk. Bir ilgisi vardı ama bir tek bir anlamda tarihi bir kültürü yakalamak çok önemli. Bu gerçekten çok önemli bir adımdı. Okçuluk Vakfı ile bu süreçte de yer aldık. Oraya Türk okçuluğu için önemli bir eser kazandırdık. Kültürün geçmişteki yaşanmışlığı, oradaki gecekondularla kuşatılmış bir yerin, tekrar elden geçirilerek kazandırılması, kültürünün, tarihinin ihya edilmesi ve adeta bir merkez şekline dönüştürülmesi çok anlamlıydı."

'OKUL SPORLARININ İÇİNDE GELENEKSEL OKÇULUĞUN YER ALMASINI TEMİN EDİYORUZ'

Türkiye'de 4 geleneksel spor dalında federasyon kurulduğunu hatırlatan ve birçok kentte geleneksel okçulukla ilgili tesisler inşa ettiklerini belirten Bakan Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, bütün illerimizde geleneksel okçuluğun gelişmesi için özellikle gençlik merkezleri ve yaptığımız tesislerde, Türkiye'nin dört bir yanında ciddi yatırımlar yapıyoruz. Türkiye, spor organizasyonları açısından pek çok etkinlik yapabilecek kapasiteye sahip. Pek çok branşta gençlerin spor yapmasına olanak sağlayacak tesislere sahibiz. Gençlik merkezlerinde açılan kurslarda, yaz ve kış spor okullarında geleneksel okçulukla ilgili ciddi faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bunun yönetilmesinde federasyonun çok büyük yönlendirmesi ve kuralları, standartları oluşturması var. Okul Sporları Faaliyetleri Daire Başkanlığımız var. Okul sporlarının içinde geleneksel okçuluğun yer almasını temin ediyoruz" dedi.

'BİR USTA YAPTIĞI İŞE, BİR ÖĞRENCİ OKUDUĞU KİTABA DEĞER VERMİYOR'

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da geleneksel Türk okçuluğunun tarihini bilmenin önemine dikkat çekti. Hem geleneksel okçuluk hem de olimpik okçulukla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Erdoğan, "Gençlerin yitip gitmeye başlamış bu değerleri tanımasını sağlamak istedik. Dünya Etnospor Birliği olarak temel motivasyonumuz, Türkiye'de başarmaya çalıştığımızı tüm dünya toplumları için istiyoruz. O da kendi kültürünü, mirasını, geçmişini, geleceğine taşıyabilmesini sağlamak. Bu şekilde de dünyanın kültürel zenginliğini korumak. Aksi takdirde dünyada egemen olan şey, kültürel yozlaşma. İnsanlar bir şeyler yapıyor, yaptığı şeyin derinliğinin, geçmişinin, tarihinin olup olmadığını bilmiyor. Yaptıklarına değer atfetmiyorlar. Belki de yaşadığımız dönemin en büyük hastalığı, her şeyin değersizleşmeye başlamış olması. Bir usta yaptığı işe, bir öğrenci okuduğu kitaba değer vermiyor" diye konuştu.

'HERKES KİMLİĞİNİ GELECEK NESİLLERE AKTARABİLSİN'

Dünyadaki değersizleşme akımına kapılmamak gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Herkes özgüvenle kimliğini, gelenek göreneklerini, karakterini gelecek nesillere aktarabilsin. Okçuluk, Türk sporuna çok ciddi katkı sağladı. Paralimpikte zaten yıkıp geçen bir milli takımımız var. Dünyada okçulukta zirveye oynayan bir durumdayız. Ümit ediyorum ki geleneksel okçuluktaki bu gelişme diğer branşlarda da örnek alınır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kültürel Yozlaşma ve Geleneksel Okçuluk - Son Dakika

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