Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Kültürümüzün hafızası müzelerdir, içindeki türküsüyle, kıyafetiyle, gastronomisiyle, her şeyiyle bunlar hiçbir zaman unutulmaması gereken unsurlardır." dedi.
Yazgı, Keşan ilçesinde Keşan Kent Müzesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin, bir millet olarak var oluşun mücadelesi olduğunu söyledi.
Türk milletinin, şanlı zaferin 109. yılını kutladığını anımsatan Yazgı, "Hiçbir şey kolay olmadı. Cephede savaşan askerlerimiz Mehmetçik kadar yaralılarımızın da tedavi edilip onların tekrar cepheye gitmesini sağlayan önemli noktalar vardı. Bu noktaların bir tanesi de Keşan'dı. Şu anda önünde durduğumuz hastanemizdi. Bu yapıları hayata geçirmek, korumak çok güç. Bir milletin geçmişine ait unsurların kuşaktan kuşağa aktarılmaları ancak bu milletin gelenek, göreneklerinin ve yaşam biçimlerinin korunmasıyla mümkün." ifadesini kullandı.
Bakan Yardımcısı Yazgı, kültürel hafızayı korumanın en önemli unsurunun müzeler olduğunu vurguladı.
Keşan'da ekip çalışmasıyla gelecek nesillere miras kalacak güzel bir müzenin hayata geçirildiğini belirten ve emeği geçenlere teşekkür eden Yazgı, "Bir binayı yaşatmak, kültür geçmişimizin izlerini doğru bir şekilde planlamak kolay bir şey değildir, ekip çalışmasını gerektirir. Kültürümüzün hafızası müzelerdir, içindeki türküsüyle, kıyafetiyle, gastronomisiyle, her şeyiyle bunlar hiçbir zaman unutulmaması gereken unsurlardır." diye konuştu.
Müzenin çevre düzenlemesiyle bir kültür merkezi haline dönüşeceğini dile getiren Yazgı, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının, müzenin konser alanında eserler seslendireceğini kaydetti.
Yaşayan müze
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da müzeyi Keşanlılarla birlikte oluşturduklarını ifade etti.
Keşanlıların ailelerinden yadigar eşyaları müzeye bağışladığını anlatan Helvacıoğlu, "Biz, Keşan'ın ruhuna, geçmişten gelen izin korunması gereken değerlerine yılmadan, yorulmadan sahip çıktık." sözlerini sarf etti. Helvacıoğlu restorasyonun ise 1,5 yıl sürdüğünü aktardı.
Çok emek verildiğini vurgulayan Helvacıoğlu "Kilometrelerce yol gittik çok kapılar aşındırdık, burayı yaşayan bir müzeye dönüştürdük. Keşan'ın geçmişini ilmek ilmek işledik. Tarihi, bilimi ve teknolojiyi bu müze için değerlendirdik. Müzemizin, aynı zamanda kültür, sanat ve eğitim kampüsü olma yolunda çaba sarf ediyoruz. Müzemizin aynı zamanda, Keşanlıların nefes alacağı bir alan olmasına çalıştık." bilgisini paylaştı.
Konuşmaların ardından müzenin açılışı gerçekleştirildi.
Müzenin Koordinatörü Aslı Güngörer Avcı, müzeyi gezen protokole bilgi verdi.
Törene, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AK Parti İl Başkanvekili Aydoğan Akıncı, Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, daha sonra ilçede restorasyonu süren tarihi yapılarda da incelemede bulundu.
Müze Keşan
Çanakkale Savaşı sırasında cephe gerisi hastanesi olarak kullanılan bina 1914 yılında inşa edildi. Çanakkale Savaşları'nda Menzil Hastanesi olarak kullanıldı.
Keşan Kızılay Göçmen Hastanesi ve Keşan Memleket Hastanesi olarak da hizmet veren bina 1959 yılından 1984 yılına kadar Keşan Devlet Hastanesi, bir dönem de Sağlık Meslek Lisesi olarak hizmet verdi.
Keşan Belediyesinin projesiyle bina müzeye çevrildi. Gelenek, görenekler, eğitim, ekonomi, üretim, spor ve kültür alanlarına ait 1000'in üzerinde envanterin sergilendiği Keşan Kent Müzesi, açık toplantı ve konser alanıyla da hizmet verecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › Kültürümüzün Hafızası Müzelerdir - Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan KAYMEK, 'Çanakkale Ruhu'nun anlatıldığı özel bir program gerçekleştirdi. Programa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. KAYMEK, öğrencilere milli ve manevi duyguları aşılamaya yönelik faaliyetlerde bulunuyor. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiir dinletisi, koro, mehteran marşları ve tiyatro gösterileri gerçekleştirildi.
İzmir Avrupa Caz Festivali'nin son gününde, Avrupa cazının önemli isimlerinden Ondrej Krajnak sahne alacak. İstanbul Slovakya Başkonsolosluğu ve İzmir Slovakya Fahri Konsolosluğu işbirliğiyle düzenlenen konser, İKSEV'de ücretsiz atölye etkinliğiyle birlikte gerçekleştirilecek.
Mardin'in yöresel lezzetleri olan Mardin kebabı ve harire tatlısı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillendi. Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalarla kentin mutfağındaki yemeklerin korunması, geliştirilmesi ve dünyaya tanıtılması amaçlanıyor. Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, şehrin gastronomik değeri olan yöresel lezzetlerin coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesi için yapılan çalışmalara teşekkür etti.
Hatay'ın Antakya ilçesinde nöbetteyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden uzman onbaşı Mustafa Yılmaz, memleketi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verildi. Yılmaz için Katırkuyu Mahallesi'nde düzenlenen törene, yakınları ve ilgili yetkililer katıldı. Yılmaz'ın annesi, oğlunu asker selamıyla son yolculuğuna uğurladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Fuat Sezgin Gençlik ve Spor Merkezi ile Şefik Can Parkı 3. Etabın açılışını gerçekleştirildi.
Niğde'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'ndeki öğrenciler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla "Çanakkale Şehitlerine" şiirini seslendirdi.
Diyarbakır'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören ve yıkımı yapılan İl Halk Kütüphanesinin yerine yeni bir kütüphane binası inşa edilecek. Yenişehir ilçesinde bulunan ve 2020 yılına kadar hizmet veren kütüphane, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar görmüştür. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, kütüphanenin yıkımının ardından halkın ihtiyaçlarını karşılayacak çağdaş bir kütüphane binası için çalışmalara başladıklarını belirtmiştir.
Kazakistan'da bu yıl Nevruz Bayramı kapsamında ilk kez Milli Kıyafet Günü kutlanıyor. Ülke genelindeki eğitim kurumları ve iş yerlerinde geleneksel kıyafetler giyiliyor. Başkent Astana'da 500'den fazla tiyatro sanatçısının katıldığı milli kıyafet kampanyası düzenlendi. Kazak milli kıyafetlerinin yaygınlaştırılmasını amaçlayan kampanya kapsamında sanatçılar, önce sokaklarda yürüdü, daha sonra bir araya gelerek milli kıyafetlerde en çok kullanılan geleneksel desenlerin şeklini oluşturdu. Kazakistan Milli Müzesi'nde de geleneksel kıyafetlerin tarihine ilişkin sergi açıldı.
Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından kurulan Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisi'nde Türk, Belaruslu ve İranlı kadınlar çini ve seramik kursunda bir araya geldi. Kadınlar Türk kültür ve adetleri ile seramik ve çini sanatını öğreniyorlar.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kulüpleri ve Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin küçük üyeleri, geri dönüşüm malzemelerinden farklı ürünler tasarlayarak 'Geri Dönüşüm Sergisi' düzenledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?