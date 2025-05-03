Kumluca'da Domates Yeme Yarışması Coşkusu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kumluca'da Domates Yeme Yarışması Coşkusu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 26. Tarım ve Seracılık Festivali'nde kadınlar arasında yapılan domates yeme yarışmasında Ayşe Akyürek 1,5 kilo üzerinde domates yiyerek birinci oldu. Yarışmalarda ayrıca halat çekme ve çocuklar için düzenlenen etkinlikler de büyük ilgi gördü.

03.05.2025 22:49
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Kadınlar en çok domatesi yemek için yarıştı, birinci 1,5 kilo üzerinde domates yedi

Kumluca'da festival coşkusu yaşandı yarışmalar ise nefes kesti

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesindeki 26. Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında gerçekleştirilen yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte domates yeme yarışmasında bir yarışmacı 1,5 kilo üzerinde domates yiyerek birinciliği elde etti.

Etkinliklerin en dikkat çeken yarışmalarından biri halat çekme yarışı oldu. Toplam 8 takımın mücadele ettiği yarışmanın finalinde Altın Kızlar ile Meydan Mahallesi ekipleri karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi Altın Kızlar kazanarak birinciliği elde etti. 1. ve 2. Grup üyelerine Halı, nevresim takımı ve takı hediye edildi.

Festival kapsamında düzenlenen domates yeme yarışmasına ise 20 kişi katıldı. Kumluca'nın meşhur domateslerinin kullanıldığı yarışmada Ayşe Akyürek 1 kilo 554 gram domates yiyerek birinci oldu. Emine Uysal 1 kilo 326 gramla ikinci, Ayşegül Aydın ise 1 kilo 252 gramla üçüncü oldu. Yarışma sonrası konuşan Ayşe Akyürek, "Biz ürettik, biz yetiştirdik ve kazandık. Bir çiftçi olarak Belediye Başkanımıza organizasyon için teşekkür ediyoruz" dedi.

Çocuklar da festivalde unutulmadı. Onlar için düzenlenen çuval yarışında tüm çocuklar birinci ilan edilerek, hepsine kumbara ve baskılı kupa hediye edildi.

Etkinlikte temizlik personelini temsilen halat çekme yarışmasına katılan ve birinci olan Hatice Işık ise, "Özellikle temizlik personeli arkadaşlarımızı temsil etmek için buradaydım, kazandım. İnşallah seneye de katılacağım" ifadelerini kullandı.

Yarışmaların ardından sahne alan Metin Aslan, şarkılarıyla katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu'nun eşi Zahide Avcıoğlu, "Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese ve sahnede bizlere unutulmaz anlar yaşatan Metin Aslan ve ekibine gönülden teşekkür ediyor ve hepinize iyi eğlenceler diliyorum" diyerek, Kaymakam Bahadır Güneş'in eşi Oya Güneş ile birlikte sanatçıya çiçek ve plaket takdim etti.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş'in eşi Oya Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Uzm. Dr. Mesut Avcıoğlu'nun eşi Zahide Avcıoğlu, Kumluca Başsavcısı Gökhan Kıymacı'nın eşi Ayşe Kıymacı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Özgür'ün eşi Seda Özgür, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'nin eşi Kadriye Geyikçi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erol Koca'nın eşi Öznur Koca, Bölge Trafik Amiri Rıfat Erdoğan'ın eşi Zeynep Erdoğan, Baro Temsilcisi Melisa Girgin, Belediye Meclis Üyesi Feride Salur Güleç, Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya ve Bağlık Mahalle Muhtarı Nuray Poyraz takdim etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kumluca'da Domates Yeme Yarışması Coşkusu - Son Dakika

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