Künefenin içerisindeki altını bulabilmek için yarıştılar - Son Dakika
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Künefenin içerisindeki altını bulabilmek için yarıştılar

08.10.2022 10:35

- Künefenin içerisindeki altını bulabilmek için yarıştılar Altın ödüllü künefe yarışması renkli görüntülere sahne oldu 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali devam ediyor 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde vatandaşlar künefenin içerisindeki gram altını bulabilmek için birbirleriyle yarıştı.

- Künefenin içerisindeki altını bulabilmek için yarıştılar

Altın ödüllü künefe yarışması renkli görüntülere sahne oldu

6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali devam ediyor

ADANA - 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde vatandaşlar künefenin içerisindeki gram altını bulabilmek için birbirleriyle yarıştı. Yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen ve bu sene teması 'Geçmişten Geleceğe Miras: Mutfak' olarak belirlenen 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, dün Merkez Park'ta başladı.

Künefe yarışmasına hücum ettiler

Festivalde stant açan tatlıcı Halil Yıldızoğlu ise 'Gram altınlı künefe yarışması' düzenledi. Büyük bir tepside hazırlanan künefe önce şerbeti döküldü, ardından katılımcılar eldiven takıp künefeyi yemeye başladı. Vatandaşlar gram altını bulabilmek için adeta savaş verdi. Yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

Konya'dan düğün için geldi, altını kaptı

Yarışmada Konya'dan düğün için Adana'ya gelen Ali Acar gram altını künefenin içerisinde buldu ve altının sahibi oldu.

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ali Acar, "Konya'dan düğün için gelmiştim. Künefe de en sevdiğim tatlılardan bir tanesi. Yarışmayı duyunca koşup geldim. Düğünün altını da çıkmış oldu" dedi.

Tatlıcı Halil Yıldızoğlu ise her sene farklı bir yarışma yaptıklarını, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyerek, "Bu sene 'Gram altınlı künefe yarışması' yaptık. Herkes adeta birbiriyle savaştı. Güzel oldu ve Konya'dan gelen bir kişiye altın çıktı. Hayırlı, uğurlu olsun. Seneye çok daha farklı yarışmalar olacak inşallah" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Konya, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Künefenin içerisindeki altını bulabilmek için yarıştılar - Son Dakika

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