Kurban Bayramı\'nda Kapadokya\'ya 147 Bin Ziyaretçi

02.06.2026 15:41
Kapadokya, Kurban Bayramı'nda 9 günde 147 bin 571 turist ağırladı ve yoğun ilgi gördü.

Kurban Bayramı tatilinde Kapadokya bölgesi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrarken, bölgedeki müze ve ören yerlerini 9 günlük tatil boyunca 147 bin 571 kişi ziyaret etti.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da bayram yoğunluğu son gününe kadar devam etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Nevşehir'de bulunan müze ve ören yerlerinde 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince toplam 147 bin 571 ziyaretçi ağırlandı. Eşsiz doğal güzellikleri, tarihi yeraltı şehirleri ve açık hava müzeleriyle dünyanın dört bir yanından turist çeken Kapadokya'da ziyaretçi hareketliliği bayram boyunca sürdü. Bayram tatilinde en fazla ziyaretçi ağırlayan nokta 39 bin 194 kişiyle Göreme Açık Hava Müzesi oldu. Göreme Açık Hava Müzesi'ni 32 bin 639 ziyaretçiyle Paşabağları Örenyeri takip etti. Kaymaklı Yeraltı Şehri 27 bin 956 ziyaretçi ağırlarken, Derinkuyu Yeraltı Şehri'ni ise 22 bin 429 kişi gezdi.

Kapadokya'nın önemli turizm merkezlerinden Zelve Örenyeri 15 bin 177, Karanlık Kilise 7 bin 116, Mazi Yeraltı Şehri bin 412, Tatlarin Yeraltı Şehri 936, Gülşehir St. Jean Kilisesi 378 ve El Nazar Kilisesi ise 334 ziyaretçiyi ağırladı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

