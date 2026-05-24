Kurban Eti Taşınırken Dikkat!

Anadolu Mutfağını Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Ünlü Şef Tahir Tekin Öztan, Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyardı. Öztan, "Kurban etini asla çöp poşetinde taşımayın, kimyasalla sakatat temizlemeyin" dedi.

Kurban Bayramı kapıda, tatlı bir telaş başladı. Ancak binbir emekle kesilen kurban etlerinin doğru muhafaza edilmemesi, hem emeği hem de sağlığı tehdit ediyor. Gastronomi dünyasının duayen ismi, Anadolu Mutfağını Araştırma Geliştirme ve Koruma Derneği Başkanı Şef Tahir Tekin Öztan, kesim anından sofraya uzanan süreçte hayati öneme sahip püf noktalarını açıkladı.

"Çöp poşetiyle taşımak büyük hata"

Kurban kesildikten sonra yapılan en büyük yanlışın taşıma aşamasında başladığını belirten Şef Tahir Tekin Öztan, "Taze etler sadece gıda ile temasa uygun malzemelerle taşınmalıdır. Bu amaçla üretilmemiş çöp poşeti veya plastik kovalar, etle temas ettiği an istenmeyen kimyasal maddelerin gıdaya geçmesine neden olur. Eti saklayalım derken sağlığınızdan olmayın. Ayrıca etler mutlaka hava alacak şekilde taşınmalı ve kesimden sonra en az 24 saat dinlendirilmelidir" şeklinde konuştu.

Sakatatta kimyasal tehlikesi

Sakatat temizliğine de ayrı bir parantez açan ünlü Şef, Öztan "İşkembe ve bağırsaklar çok iyi temizlenmeli ancak temizlik aşamasında asla sağlığa zararlı kimyasal maddeler kullanılmamalıdır. Sakatat çok çabuk bozulduğu için de ilk iş olarak kısa sürede tüketilmelidir" dedi.

"Altın Saklama" Formülü

Etin lezzetini, aromasını ve besin değerini kaybetmeden uzun süre korumanın haritasını çıkaran Öztan, süreleri tek tek paylaşarak, Buzdolabında (Normal Kısmı) En fazla 1 hafta, buzlukta (Porsiyonluk Ambalajda) En fazla 1 ay, şoklanarak (-18 C'de) Tam 6 ay, geleneksel Yöntemle (Kavurma/Topaç) uygun şartlarda tam 1 yıl" diye konuştu.

Ünlü Şef Öztan, bu sürelerin aşılması durumunda etin sadece lezzetini değil, besleyici değerini de kaybedeceği konusunda vatandaşı uyardı. - GAZİANTEP