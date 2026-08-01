Kuşadası’nda hatıralar oyuncak müzesinde canlanacak

Kuşadası Belediyesi'nin kente kazandıracağı yeni kültür yatırımlarından biri olan Oyuncak Müzesi için hazırlıkların devam ettiği bildirildi. Kentin farklı konseptlerdeki müzelerine bir yenisini daha ekleyecek olan proje, geçmişten günümüze uzanan oyuncak kültürünü gelecek nesillere aktaracak önemli bir yaşam alanı olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Yapım ve düzenleme çalışmalarında sona yaklaşılan Oyuncak Müzesi'ni, Başkan Ömer Günel'in eşi Duygu Gül Günel ziyaret etti. Müzede yürütülen son hazırlıkları yerinde inceleyen Duygu Gül Günel, yetkililerden çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Yüzyıllar boyunca çocukların en değerli oyun arkadaşları olan oyuncakların farklı dönemlere ait örneklerinin sergileneceği müze, yalnızca çocuklara değil, yetişkinlere de nostaljik bir yolculuk sunacak. Geleneksel oyuncaklardan modern dönem oyuncaklarına kadar uzanan geniş koleksiyonuyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan müzenin, Kuşadası'nın kültür ve sanat yaşamına katkı sağlaması bekleniyor.

İncelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Duygu Gül Günel, çalışmaların son aşamaya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkan Ömer Günel'in yokluğunda bile kentimiz için hayata geçirmek istediği projelerin birer birer tamamlanıyor olduğunu görmek beni mutlu ediyor. Oyuncak Müzesi de hem çocuklarımız hem de kentimize gelen ziyaretçiler için çok özel bir kültür noktası olacak" diye konuştu.