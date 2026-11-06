Kütahya Belediye Başkanı Kahveci, kent konseyi sanat merkezi yönetimini ağırladı

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi Başkanı Ressam Sebahat Sarıoğlu ve yönetimini belediyede ağırladı.

Gerçekleştirilen ziyarette, Kütahya'da yürütülen kültür ve sanat faaliyetleri, sanatçılara yönelik çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan etkinlikler ele alındı.

Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi Yönetim Kurulu üyeleri Aynur Kinkav, Özlem Zeyrek Özçay ve Eyüp İşal'ın da hazır bulunduğu ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehrin kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sunan çalışmaların önemine dikkat çekti.

Kahveci, Sebahat Sarıoğlu ve yönetimine Kütahya'nın kültür ve sanat hayatına sundukları katkılar ile nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.