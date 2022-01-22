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Kütahya'da 28 yıl önce çıkarılan Frig çömleğinin diğer parçası da bulundu - Son Dakika

Kütahya'da 28 yıl önce çıkarılan Frig çömleğinin diğer parçası da bulundu

22.01.2022 18:55
Kütahya'da 28 yıl önce çıkarılan Frig çömleğinin diğer parçası da bulundu

Kütahya'da Seyitömer Höyük'te 28 yıl önce gerçekleştirilen kurtarma kazısında bir kısmı çıkarılan Frig Dönemi'ne ait çömleğin (pişmiş toprak krater parçası) eksik kalan diğer parçasının da bulunmasıyla, bir bütün olarak müzede sergilenmeye başlandı.

Kütahya'da Seyitömer Höyük'te 28 yıl önce gerçekleştirilen kurtarma kazısında bir kısmı çıkarılan Frig Dönemi'ne ait çömleğin (pişmiş toprak krater parçası) eksik kalan diğer parçasının da bulunmasıyla, bir bütün olarak müzede sergilenmeye başlandı.

Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim AŞ ruhsat sınırı içinde yer alan höyükte 5 bin yıllık yerleşimler gün ışığına çıkarılıyor.

Seyitömer Höyüğü'nün altındaki 12 milyon tonluk linyit rezervinin ekonomiye kazandırılması amacıyla ilk olarak 1989 yılında başlatılan kazı çalışmaları, Çelikler Holding sponsorluğunda son 3 yıldır Kütahya Müzesi Müdürlüğünce ve Müze Uzmanı Serdar Ünan denetiminde sürdürüldü.

Erken Tunç Çağı 2 ve 3. dönemleri ile Roma Dönemi'ne ait yerleşimin açığa çıkarıldığı geçen yılki kazılarda, Afyonkarahisar Müze Müdürlüğünce 1993 yılında ortaya çıkarılıp envantere alınan Frig Dönemi'ne ait çömleğin diğer kısmı da bulundu.

Çıkan parça ile 28 yıl önce bulunan diğer kısmı restoratörlerce aslına uygun birleştirilerek Kütahya Arkeoloji Müzesinde teşhire çıkarıldı.

Seyitömer Höyüğü

Geçmişi milattan önce 3 binli yıllara uzanan Seyitömer Höyüğü, il merkezine 26 kilometre uzaklıkta, Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim AŞ çalışma alanında bulunuyor.

Orijinal yüksekliği 26 metre, eni 140 ve boyu 150 metre olan höyükteki kurtarma kazısına, altındaki linyitin ekonomiye kazandırılması amacıyla 1989'da Eskişehir Müzesi Müdürlüğünce başlandı. Höyük, 1990-1995 yıllarında Afyonkarahisar Müzesi Müdürlüğü tarafından kazıldı.

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörlüğü arasında imzalanan protokol doğrultusunda kazılar, 2006'da Kütahya DPÜ Arkeoloji Bölümüne devredildi.

Öğretim elemanları, öğrenciler ve işçilerden oluşan kazı heyeti, çalışmalarını 2014'e kadar sürdürdü. Höyükten çıkarılan 17 binden fazla eser, sergilenmek üzere Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Kurtarma kazısı, 2019'dan beri Kütahya Müzesi Müdürlüğünce sürdürülerek 2021 yılı sonunda tamamlandı.

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Kütahya'da 28 yıl önce çıkarılan Frig çömleğinin diğer parçası da bulundu
Kütahya'da 28 yıl önce çıkarılan Frig çömleğinin diğer parçası da bulundu
Kütahya'da 28 yıl önce çıkarılan Frig çömleğinin diğer parçası da bulundu

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Çelikler Seyitömer, Seyitömer, Kütahya, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kütahya'da 28 yıl önce çıkarılan Frig çömleğinin diğer parçası da bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da 28 yıl önce çıkarılan Frig çömleğinin diğer parçası da bulundu - Son Dakika
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