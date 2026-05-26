Kütahya Hisarcık'ta bayram arifelerinde "Holo" geleneği asırlardır yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya Hisarcık'ta bayram arifelerinde "Holo" geleneği asırlardır yaşatılıyor

Kütahya Hisarcık\'ta bayram arifelerinde "Holo" geleneği asırlardır yaşatılıyor
26.05.2026 17:33  Güncelleme: 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çocuklar, Ramazan ve Kurban Bayramı arifelerinde sürdürülen asırlık 'Holo' geleneğini yaşatmaya devam ediyor. Mahalle muhtarlarının organizasyonuyla bir araya gelen çocuklar, 'Holo' diye bağırarak şeker, çikolata ve para topluyor. Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, geleneğin kadim kültürel miras olduğunu ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurguladı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çocuklar, Ramazan ve Kurban Bayramı arifelerinde sürdürülen asırlık "Holo" geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

İlçedeki mahalle muhtarlarının organizasyonuyla mahallelerde bir araya gelen çocuklar, ellerinde poşetlerle "Holo" diye bağırarak sokaklarda dolaştı. Vatandaşlar ise çocuklara şeker, çikolata, kek, dondurma ve para dağıtarak geleneğe destek verdi.

Çocuklar daha sonra gruplar halinde ev ve iş yerlerini ziyaret ederek "Holo" nidaları eşliğinde bayramlık ikramlar toplamayı sürdürdü. Bayram coşkusunu artıran etkinlik, mahallelerde renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe katılan Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, "Holo" geleneğinin ilçenin kadim kültürel miraslarından biri olduğunu belirtti.

Başkan Demirtaş, "Holo'nun Ramazan ve Kurban Bayramı arifelerinde öğle ile ikindi namazları arasında gerçekleştirilen önemli bir gelenek olduğunu ifade ederek, hayırsever vatandaşların çocukları sevindirmek amacıyla etkinliğe katkı sunduğunu söyledi.

Bazı çocukların ev ev dolaşarak geleneğin yaşatılmasına katkıda bulunduğunu kaydeden Demirtaş, amaçlarının bu kültürü unutturmadan gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu dile getirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Mustafa Demirtaş, Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Kültür Sanat, Çikolata, Hisarcık, Kütahya, Kültür, Miras, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kütahya Hisarcık'ta bayram arifelerinde 'Holo' geleneği asırlardır yaşatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Bundan sonra meydanlardayız“ diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir’de yapıyor "Bundan sonra meydanlardayız" diyen Özgür Özel ilk mitingini İzmir'de yapıyor
Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti Define kazısı faciayla bitti: Göçük altında kalan şahıs hayatını kaybetti
Dorukhan’ın ölümünde firari olarak aranan inşaat sorumlusu da yakalandı Dorukhan'ın ölümünde firari olarak aranan inşaat sorumlusu da yakalandı
Beşiktaş’tan teknik direktör açıklaması Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız’dan manidar paylaşım Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
Andrew Robertson’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a kötü haber Andrew Robertson'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber

17:18
’’Türkiye’nin en büyük projelerinden biri’’ diyerek duyurdu Aziz Yıldırım’dan 1 milyar liralık hamle
''Türkiye'nin en büyük projelerinden biri'' diyerek duyurdu! Aziz Yıldırım'dan 1 milyar liralık hamle
16:43
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
İbrahim Tatlıses imaj tazeledi: İşte buradayım
16:43
Özel’in “seçim“ teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
15:45
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı
15:33
60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü
60 yıllık üst geçit yıkım çalışması sırasında çöktü: 3 ölü
15:25
İran, ABD’yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
İran, ABD'yi Ateşkes İhlaliyle Suçladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 17:49:41. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya Hisarcık'ta bayram arifelerinde "Holo" geleneği asırlardır yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.