Kütahya Hisarcık\'ta bayram arifelerinde "Holo" geleneği asırlardır yaşatılıyor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çocuklar, Ramazan ve Kurban Bayramı arifelerinde sürdürülen asırlık "Holo" geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

İlçedeki mahalle muhtarlarının organizasyonuyla mahallelerde bir araya gelen çocuklar, ellerinde poşetlerle "Holo" diye bağırarak sokaklarda dolaştı. Vatandaşlar ise çocuklara şeker, çikolata, kek, dondurma ve para dağıtarak geleneğe destek verdi.

Çocuklar daha sonra gruplar halinde ev ve iş yerlerini ziyaret ederek "Holo" nidaları eşliğinde bayramlık ikramlar toplamayı sürdürdü. Bayram coşkusunu artıran etkinlik, mahallelerde renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe katılan Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, "Holo" geleneğinin ilçenin kadim kültürel miraslarından biri olduğunu belirtti.

Başkan Demirtaş, "Holo'nun Ramazan ve Kurban Bayramı arifelerinde öğle ile ikindi namazları arasında gerçekleştirilen önemli bir gelenek olduğunu ifade ederek, hayırsever vatandaşların çocukları sevindirmek amacıyla etkinliğe katkı sunduğunu söyledi.

Bazı çocukların ev ev dolaşarak geleneğin yaşatılmasına katkıda bulunduğunu kaydeden Demirtaş, amaçlarının bu kültürü unutturmadan gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu dile getirdi. - KÜTAHYA