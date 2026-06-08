Kütahya'da halk ozanları türkülerle anıldı - Son Dakika
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Kütahya'da halk ozanları türkülerle anıldı

Kütahya\'da halk ozanları türkülerle anıldı
08.06.2026 10:06  Güncelleme: 10:08
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Kütahya Belediyesi'nin düzenlediği ikinci Mihman Türk Halk Müziği Korosu Halk Ozanları Anma Gecesi, yoğun ilgiyle gerçekleşti. Gecede Neşet Ertaş, Mahzuni Şerif gibi ustalar anıldı, kültürel miras türkülerle yaşatıldı.

Kütahya Belediyesi'nce bu yıl ikincisi düzenlenen Mihman Türk Halk Müziği Korosu Halk Ozanları Anma Gecesi, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Programa Kütahya Belediye Başkan Yardımcıları Ejderhan Gezer ve Himmet Sarıyar da katıldı.

Gecede, Anadolu'nun kültürel hafızasında önemli yer tutan halk ozanları türküleriyle anıldı. Duygu dolu anların yaşandığı programda, geçmişten günümüze uzanan kültürel miras türkülerin eşsiz diliyle yeniden hayat buldu.

Programda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer, halk ozanlarının yalnızca sanatçı değil, aynı zamanda yaşadıkları dönemin tanıkları ve toplumun sesi olduklarını vurguladı. Gezer, Neşet Ertaş, Mahzuni Şerif, Sultan Abdal ve Ali Ekber Çiçek gibi büyük ustaların eserlerinin bugün de insanlara ışık tutmaya devam ettiğini belirterek, bu eserlerin zamana meydan okuyan kültürel değerler olduğunu ifade etti.

Kütahya'nın zengin kültürel geçmişine de değinen Gezer, başta Hisarlı Ahmet olmak üzere Aşık Ömer, Pesendi Hacı Ali Dede ve Nasır Abdülbaki Dede gibi önemli isimlerin şehrin kültür ve sanat hayatında derin izler bıraktığını söyledi. Hisarlı Ahmet'in sazının Kütahya'nın sesi olduğunu dile getiren Gezer, "Kütahya'nın Pınarları", "Hisardan İnmem Diyor" ve "Gar mı Yağdı Kütahya'nın Dağına" gibi eserlerin kentin kültürel kimliğinin ayrılmaz parçaları arasında yer aldığını kaydetti.

Gece boyunca seslendirilen türküler, dinleyiciler tarafından büyük beğeniyle karşılanırken, salonu dolduran vatandaşlar zaman zaman eserlere eşlik etti. Kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sağlayan etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.

Programın sonunda Mihman Türk Halk Müziği Korosu üyeleri ve etkinliğe katkı sağlayan sanatçılar, performanslarıyla alkış topladı. Gece, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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