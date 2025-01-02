Kütahya'da Regaip Kandili Etkinliği - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kütahya'da Regaip Kandili Etkinliği

Kütahya\'da Regaip Kandili Etkinliği

Kütahya'da Regaip Kandili dolayısıyla hayır etkinliği düzenlendi, vatandaşlara salep ikram edildi.

02.01.2025 16:19
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Kütahya'da, Osmanlı Devleti döneminde kurulmuş vakıflara ait vakıf senetlerinde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi kapsamında Regaip Kandili dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Ali Paşa Camisi önünde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara salep ikram edildi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdür Yardımcısı Muhammed Enes Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, vakıf kültürünün yüzyıllardır yaşatıldığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temsil ve idare edilen mazbut vakıfların vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi için çalıştıklarını dile getiren Çınar, şunları kaydetti:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak kandillerde, milli günler ve dini bayramlar olmak üzere önemli günlerde çeşitli etkinlikler yaparak halkımızın sevinçlerine ortak oluyoruz. Bu aynı zamanda geleneklerimizin yaşatılmasına ve kültürümüze katkı sağlamaktadır. Vakfiyelerimizdeki hayır şartları gereği olarak diğer yardımlarımız da devam etmektedir."

Aydın, sorumluluk alanlarındaki Afyonkarahisar, Eskişehir ve Uşak'ta da vatandaşlara sıcak salep ikram edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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