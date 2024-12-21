Kütahya'da 'Şeb-i Arus' Töreni Düzenlendi

Kültür Sanat

Kütahya'da 'Şeb-i Arus ve Mevlana'yı anma töreni

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi tarafından, Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü anısına düzenlenen "Şeb-i Arus" programı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde, Mevlana Celaleddin-i Rumi anısına gerçekleşen etkinlik, vatandaşlar yoğun katılımı ve ilgisiyle unutulmaz bir geceye sahne oldu.

Evliya Çelebi Kültür Hizmet ve Tarihi Eserleri Onarma Derneği Musiki Topluluğu'nun icra ettiği Sema Mukabelesi, vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Acembuselik makamında yapılan eserlerin maneviyatı güçlendirdiği etkinlikte, 13. yüzyılda Anadolu'da yaşamış Mevlana'nın sevgi, hoşgörü ve birlik mesajları bir kez daha hatırlandı.

Evliya Çelebi Kültür Hizmet ve Tarihi Eserleri Onarma Derneği Başkanı Mücahit Dinç, Hz. Mevlana'nın hayatıyla ilgili ilgi bilgiler veri.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Bu tür etkinlikler, Mevlana'nın öğretilerini gelecek nesillere aktarmak ve şehrimizin manevi değerlerini yaşatmak adına büyük bir önem taşıyor. Bugün burada bu manevi yolculuğa hep birlikte şahit olduk" ifadelerini kullandı ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür belgesi takdiminde bulundu.

Kütahya Belediyesinin, kültürel ve manevi değerleri tanıtmak ve yaşatmak amacıyla bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceği belirtildi.