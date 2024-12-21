Kütahya'da 'Şeb-i Arus' Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kütahya'da 'Şeb-i Arus' Töreni Düzenlendi

Kütahya Belediyesi, Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü anısına düzenlenen 'Şeb-i Arus' programında, Mevlana'nın sevgi ve hoşgörü öğretilerini bir kez daha hatırladı. Etkinlik, yoğun katılım ve beğeni topladı.

21.12.2024 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da 'Şeb-i Arus ve Mevlana'yı anma töreni

KÜTAHYA - Kütahya Belediyesi tarafından, Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü anısına düzenlenen "Şeb-i Arus" programı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde, Mevlana Celaleddin-i Rumi anısına gerçekleşen etkinlik, vatandaşlar yoğun katılımı ve ilgisiyle unutulmaz bir geceye sahne oldu.

Evliya Çelebi Kültür Hizmet ve Tarihi Eserleri Onarma Derneği Musiki Topluluğu'nun icra ettiği Sema Mukabelesi, vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Acembuselik makamında yapılan eserlerin maneviyatı güçlendirdiği etkinlikte, 13. yüzyılda Anadolu'da yaşamış Mevlana'nın sevgi, hoşgörü ve birlik mesajları bir kez daha hatırlandı.

Evliya Çelebi Kültür Hizmet ve Tarihi Eserleri Onarma Derneği Başkanı Mücahit Dinç, Hz. Mevlana'nın hayatıyla ilgili ilgi bilgiler veri.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Bu tür etkinlikler, Mevlana'nın öğretilerini gelecek nesillere aktarmak ve şehrimizin manevi değerlerini yaşatmak adına büyük bir önem taşıyor. Bugün burada bu manevi yolculuğa hep birlikte şahit olduk" ifadelerini kullandı ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür belgesi takdiminde bulundu.

Kütahya Belediyesinin, kültürel ve manevi değerleri tanıtmak ve yaşatmak amacıyla bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Kütahya Belediyesi, Kütahya Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Mevlana, Kütahya, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kütahya'da 'Şeb-i Arus' Töreni Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:26 Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu
21:46 Kapanma riskiyle karşı karşıya olan ABD hükümeti son anda kurtuldu Kapanma riskiyle karşı karşıya olan ABD hükümeti son anda kurtuldu
21:08 Bir zamanlar öğrencisiydi, şimdi Suriye’de bakan oldu Bir zamanlar öğrencisiydi, şimdi Suriye'de bakan oldu
20:59 Teröristbaşı Mazlum Kobani’den Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
20:46 İstanbul’da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
09:46 Acun’dan kronometreli maç takibi Acun'dan kronometreli maç takibi
09:44 Meteoroloji’den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı Sağanak ve fırtına geliyor Meteoroloji'den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor
09:23 Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı
09:14 Almanya’da kanlı Noel pazarı İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an Almanya'da kanlı Noel pazarı! İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an
08:05 Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete’de Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de
07:15 Almanya’da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 23:27:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da 'Şeb-i Arus' Töreni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.