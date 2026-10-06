Kütahya\'daki Yakup Çelebi İmaret Külliyesi ArkeoPark\'ta çalışmalar son aşamaya geldi

Kütahya'da tarihi ve kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla hayata geçirilen Yakup Çelebi İmaret Külliyesi ArkeoPark Projesi'nde çalışmaların son aşamasına gelindi.

Kütahya Valiliği ve Kütahya İl Özel İdaresinin katkılarıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında çalışma alanında incelemelerde bulunuldu.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Enes Çınar, Bölge Müdür Yardımcısı Erhan Üstündağ ve teknik ekibin katılımıyla gerçekleştirilen incelemelerde, külliye alanında devam eden restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları değerlendirildi. Yetkililer, projenin mevcut durumu ve çalışmaların ilerleyişi hakkında teknik ekipten bilgi aldı.

Tarihi yapının özgün dokusunun korunmasına yönelik çalışmaların yanı sıra alanın kültürel miras açısından daha işlevsel hale getirilmesi hedefleniyor. Proje ile Yakup Çelebi İmaret Külliyesi'nin tarihi kimliğinin korunarak ziyaretçilere daha kapsamlı şekilde sunulması amaçlanıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ArkeoPark projesinin Kütahya'nın tarihi ve kültürel zenginliğine önemli katkı sağlaması, külliyenin kentteki kültürel miras rotalarının önemli duraklarından biri haline gelmesi bekleniyor.