Kütahya Sergisi Çanakkale'de Açıldı - Son Dakika
Kütahya Sergisi Çanakkale'de Açıldı

Kütahya Sergisi Çanakkale\'de Açıldı
11.04.2026 13:37
Kütahya'nın kültürel mirasını tanıtan sergi, Çanakkale'de Vali Musa Işın'ın katılımıyla açıldı.

Kütahya Valisi Musa Işın'ın katılımıyla Çanakkale'de "Kütahya Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonu'nda düzenlenen programa; Kütahya Valisi Musa Işın'ın yanı sıra Ömer Toraman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Kütahya Kültür ve Tanıtım Vakfı Genel Sekreteri Adil Özkan ile sanatçılar ve davetliler katıldı.

Kütahya'nın köklü kültürel mirasını ve geleneksel sanat zenginliğini Çanakkale ile buluşturan sergide; çini, seramik ve el sanatlarının seçkin örnekleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Açılış programında sergi alanını gezen Musa Işın, eserleri inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Musa Işın yaptığı konuşmada, Kütahya'nın köklü tarihi ve zengin kültürel birikimiyle adeta yaşayan bir medeniyet hafızası olduğunu vurgulayarak, bu mirasın farklı şehirlerle buluşturulmasının hem kültürün yaşatılması hem de gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Çanakkale gibi tarihi bir şehirde Kütahya sanatını tanıtmanın memnuniyet verici olduğunu belirten Işın, organizasyonda emeği geçen kurum ve sanatçılara teşekkür etti.

Programda ayrıca, Kütahya'nın kültürel değerlerinin farklı şehirlerde tanıtılmasının şehirler arası kültürel bağların güçlenmesine katkı sunduğu ifade edildi.

Sergi, üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kütahya Sergisi Çanakkale'de Açıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kütahya Sergisi Çanakkale'de Açıldı - Son Dakika
