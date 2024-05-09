Kültür Sanat

Kyzikos'un mirası sanatla günümüze taşınıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet yürüten Mysia Sanat Grubu'nun Kyzikos Antik Kenti'nden esinlenerek hayata geçirdiği eserler Bandırma Müzesi'nde sergilenecek.

Mysia Sanat Grubu'nun hayata geçirdiği "Kyzıkos'u Aramak" isimli yağlı boya resim sergisinin basın lansmanı Bandırma Müzesi'nde yapıldı. Kyizkos Antik Kenti'nden esinlenerek yapılan yaklaşık 30 eserin yer aldığı sergi, "Müzeler Haftası" etkinlikleri kapsamında, 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü Bandırma Müzesi'nde sergilenecek. Sergide Aynur Ergen, Bülent Sezgin, Nail Yurdusev, Emrah Ergen, Fatma Çayırkuşu, Münevver Bülbül, Remzi Özkara, Remziye Kurttürk, Sevginur Beytaş ve Türkan Atalay Aydın eserleri yer alıyor.

Lansmanda konuşma gerçekleştirerek basına bilgilendirmede bulunan Mysia Sanat Grubu Sözcüsü Nail Yurdusev, "Bizler Mysia denilen bölgenin adını yaşatmak isteyen ve bu mirası sahiplenen bir coğrafyanın çocuklarıyız. Mızraklarımız yok ama çıplak ellerimizle sanatımızı sürdürecek irademiz ve karanlıkla savaşmak için çarpan yüreklerimiz var. Yaşadığımız şehir olan Bandırma'da 10 sanatçı bir araya geldik. Sanat için mücadele ediyoruz. Şehrimizin sanatla ve bilimle aydınlanması için birlikte üretmeye kararlıyız. Çıktığımız ilk yolculukta Kyzıkos Antik Kenti' ne uğramak istiyoruz. Kyzıkos, Antik Çağ'ın büyük coğrafya bilgini Amasyalı Strabon'a göre bir ada olup, kıtaya iki köprü ile bağlıdır. Strabon, "Kyzikos için köprülerin yakınında aynı ismi taşıyan, gerektiğinde kapatılabilen iki limanı ve iki yüzden fazla gemiyi alabilecek büyüklükte barınağı bulunan bir kenttir" der. Kyzikos'un büyüklüğünden, güzelliğinden, yönetiminin mükemmelliğinden söz eder. Mükemmelliği aramak ve bu güzelliği yakından tanımak için sergimizin ismini "Kyzikos'u Aramak" olarak koyuyoruz. Müzeler haftası kapsamında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bandırma Arkeoloji müzesinde sergilenmek üzere yaklaşık 30 eser yapmayı planlıyoruz. 18 Mayıs'ta etkinlik programıyla beraber izleyiciyle buluşacak eserlerin yegane esin kaynağını olarak Kyzikos Antik Kenti'ni seçiyoruz," dedi.

Sergide eseri bulunan Remzi Özkara, sergiye katılan herkesin 3'er eserle katkı sunacaklarını belirterek, "Çalışmalarımız bundan sonrada devam edecek. Bandırma'da ilk kez böyle bir grup kuruluyor. İlk kez böyle bir çalışma yapılıyor. Yurt içinde ve yurt dışında bu tür faaliyetler yaparak Bandırma'yı tanıtmak istiyoruz," dedi.

Kyzikos kazılarında gün yüzüne çıkarılan antik sütun başlığını reşmenden Fatma Çayırkuşu, "Kyzikos Antik Kenti'nde bulunan Roma dönemine ait en büyük sütun başlığını resmediyorum. 2 buçuk metre yüksekliğinde, 1.90 metre çapında ve 20 ton ağırlığında olmasıyla döneminin en büyük sütun başlığı. Toprak altından bütün olarak çıkartılan tek sütun başlığı olma özelliğini de taşıyor. Amacımız genç nesillere bu görkemli yapıları tanıtmak," ifadesinde bulundu.

Remziye Kurttürk, serginin kendileri için çok özel olduğunu dile getirerek, "Konumuzun Kyzikos olması ve bu etkinliğin arkeoloji müzesinde yapılıyor olması çok mutluluk verici. Gurur duyuyorum," diye konuştu.

Eserinde, Kyzikos Antik Kenti'nin o dönemki sosyal yaşamını resmetmek istediğini anlatan Bülent Sezgin, "Üzüm bağlarından üzüm toplayanlarla birlikte antik kenti vurgulamaya çalıştım," dedi.

Emrah Ergen, Kyzikos'ta bulunan ve çok ünlü olan aslan başı heykelini biraz soyutlayarak tuvale aktarmak istediğini söyledi.

Aynur Ergen ise eserinde Kyzikos dönemindeki tanrılardan esinlendiğini anlatarak, "Biliyorsunuz ki o dönemin insanları Yunan Tanrılarına inanıyorlardı. Ben de eserime Athena ile başlamak istedim. Toplam 3 tane heykel çalışmam da olacak. Resmimde gün batımını kullandım. Çünkü Mysia halkının büyük depremden sonra Erdek'e göç ettiği söylenir ve Erdek'te dünyanın en güzel gün batımlarından birine sahip," ifadelerini kullandı.