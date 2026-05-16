Lapseki'de Çocukların Oğlak ve Kuzularla Yarışması

16.05.2026 18:34
Lapseki'de düzenlenen 'Boğaz'ın Minik Çobanları' yarışmasında 46 çocuk, 100 bin lira ödül için yarıştı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde çocuklar tarafından bakımları üstlenilen oğlak ve kuzular arasında yarışma gerçekleştirildi.

Lapseki Kaymakamlığınca çocukları dijital ekranlardan uzaklaştırıp, hayvancılığı prestijli bir "aile mirası" olarak konumlandırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, köylerde yaşayan 5 ila 12 yaş arasındaki 46 çocuk, "Boğaz'ın Minik Çobanları" yarışması için sahiplendikleri oğlak ve kuzuları süsleyerek yarışmaya katıldı.

Lapseki sahilindeki yarışmada konuşan Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci, sadece bir yarışma düzenlemediklerini aynı zamanda toprağın, emeğin, üretimin ve anlamlı bir şenliğin başlangıcı için bir araya geldiklerini söyledi.

Ekinci, projeyle çocukların hayvan sevgisini öğrenmesi, üretim kültürünü tanıması, sorumluluk duygusu kazanması ve ata mesleklerle yeniden bağ kurmasını amaçladıklarını ifade etti.

İnsanın doğayla temas ettikçe olgunlaştığını belirten Ekinci, "İnsan üretimin kıymetini anladıkça paylaşmayı öğrenir. Bugün şehirleşmenin arttığı, çocukların ekranlarla daha fazla vakit geçirdiği bir çağda onları yeniden doğayla, hayvan sevgisiyle ve üretim kültürüyle buluşturmak çok kıymetlidir. İşte bu proje tam da bunun için hazırlanmıştır." dedi.

Yarışmanın jüri üyeliğini Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onur Tatar, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Baver Coşkun ve Çanakkale İl Tarım Müdürlüğüne bağlı veteriner hekim Döndü Alan yaptı.

Veteriner hekimler, hayvanın sağlık durumunu, beslenme düzenini, fiziksel gelişimini ve genel bakım kalitesini incelerken, iletişim uzmanları ise çocuğun hayvanla kurduğu güven bağını, uyumunu ve doğal etkileşimini gözlemledi.

Yarışmada Kangırlı köyünde Defe Nur Toygur birinci, Taştepe köyünden Miray Cengiz ikinci, Selim Ayaz ise üçüncü oldu. Dereceye giren çocuklara toplam 100 bin lira ödül takdim edildi.

Yarışma için süslenen kuzular ile oğlaklar katılımcıların beğenisini topladı.

Programa, Çanakkale Vali Yardımcısı Ömer Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, Çanakkale Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

