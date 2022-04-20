Latin Amerika'nın en büyük fuarlarından Bogota Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Latin Amerika'nın en büyük fuarlarından Bogota Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını açtı

20.04.2022 07:57
Latin Amerika'nın en büyük fuarlarından Bogota Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını açtı

Kolombiya'da, "Bogota Uluslararası Kitap Fuarı (FILBO)" ulusal ve uluslararası 500'den fazla davetlinin katılımıyla başladı.

Kolombiya'da, "Bogota Uluslararası Kitap Fuarı (FILBO)" ulusal ve uluslararası 500'den fazla davetlinin katılımıyla başladı.

Devlet Başkanı Ivan Duque'nin resmi açılışını yaptığı fuar, başkent Corferias'ta bulunan etkinlik alanında kitapseverlere kapılarını açtı.

Türkiye'den Maarif Vakfı Kolombiya Temsilciliğinin de katıldığı fuarda, Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk, vakfın standının açılışını gerçekleştirdi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın Kolombiya için özel bir değeri olduğunu belirterek, "Görev sürem boyunca, pandemi dışında, hep katıldık. En son TİKA burada stant açmıştı, artık Maarif Vakfımız, bizim eğitim ve kültür faaliyetlerimizde, yeni kurumumuz olarak Bogota'da kapılarını açtı." ifadelerini kullandı.

"Türkçe kurslarını Maarif Vakfımız düzenlemeye başladı"

Kolombiya'da Türkçe öğrenen kişi sayısının giderek arttığına ve iki halk arasında bağların güçlenmekte olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Externado ve Nacional Üniversitelerinde Türkçe dersler veriyoruz, şimdi de üniversite öğrencilerinin dışında Türkçe kurslarını Maarif Vakfımız düzenlemeye başladı. Bu adımların atılmasından ötürü çok memnunum." dedi.

Öztürk, standın açılmasına destek veren Turizm ve Kültür Bakanlığına teşekkür ederek, TMV Kolombiya Temsilcisi Doç. Dr. Öner Buçukcu'ya vakfın ve Kolombiya Temsilciliğinin faaliyetleri hakkında bilgiler içeren dokümanlar takdim etti.

"Vakfımız dünyanın en büyük beş eğitim kurumundan biri"

Dr. Buçukcu da Türkiye'nin tanıtımı için bütün fırsatları kullanmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Bu çerçevede Bogota Uluslararası Kitap Fuarı'na katıldık. 15 Ekim 2022'de Kolombiya'daki faaliyetlerimize başladık. Malumunuz vakfımız dünyanın en büyük beş eğitim kurumundan birisi durumundadır." ifadelerine yer verdi.

Binlerce kişi tarafından ziyaret edilmesi beklenen kitap fuarını bir fırsat olarak gördüklerini kaydeden Buçukcu, vakıf olarak Türkiye'nin eğitim imkanlarını, kültürünü Kolombiyalılara tanıtmaya çalışacaklarını söyledi.

Fuarda, Türkiye Maarif Vakfı, 17 numaralı stantta (Pabellon 17'de) katılımcılara tanıtım yapacak.

Kolombiya Kitap Odasınca düzenlenen fuar kapsamında, 1600'den fazla etkinliğin düzenleneceği ve 19 Nisan ila 2 Mayıs tarihleri arasında kitapseverlere hizmet verileceği bilgisi paylaşıldı.

Latin Amerika'nın en büyük organizasyonlarından biri olarak kabul edilen FILBO Kitap Fuarı, geçen yıl Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle düzenlemezken 2019'da ise 610 bin kişi tarafından ziyaret edilmişti.

Yetkililer, ulusal ve uluslararası yazarların da fuara katılacağını belirterek, bu yıl 500 bini aşkın kişinin etkinliği ziyaret etmesini beklediklerini bildirdi.

YORUMLAR
500
ANKARA-AK PARTİ'Lİ KURTULMUŞ: YAKILAN SADECE KUR'AN-I KERİMLER DEĞİL, İNSANLIĞIN VİCDANIDIR ANKARA-AK PARTİ'Lİ KURTULMUŞ: YAKILAN SADECE KUR'AN-I KERİMLER DEĞİL, İNSANLIĞIN VİCDANIDIR Türkiye'nin Kotonu Büyükelçiliği Benin'de iftar verdi Türkiye'nin Kotonu Büyükelçiliği Benin'de iftar verdi

Latin Amerika, Kolombiya, Türkiye, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Latin Amerika'nın en büyük fuarlarından Bogota Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika


Son Dakika
07:59 Taksi şoförü Fransız kadın turistin kafasını kaputa vurup, yola fırlattı
00:55 Tanju Çolak'tan Fatih Terim itirafı: Uçak düşsün diye dua ettim
00:52 Trafikte bilincini kaybetti, hemen yanında giden sürücünün hamlesi gözleri yaşarttı
00:41 İskenderun'da cinnet getirerek 9 yaşındaki kızını öldüren anne de yaşamını yitirdi
00:36 Biden'den "Ukrayna'yı ziyaret edecek misiniz?" sorusuna yanıt
00:25 Liverpool'dan Manchester United'a tarihi fark!
00:13 Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı "150 yıl önce İstanbul Havalimanı'ndan Mekke'ye gidiliyordu" dedi, stüdyo buz kesti
00:09 Galatasaray Başkanı Burak Elmas istifa ediyor!
23:42 Bebeğini kaybeden Ronaldo'ya Liverpool taraftarından benzeri görülmemiş destek
23:34 TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir tweete sinirlenip, kendini tutamadı: Terbiyesizlik yapma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 08:06:23. #1.13#
SON DAKİKA: Latin Amerika'nın en büyük fuarlarından Bogota Uluslararası Kitap Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement