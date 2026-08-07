Leyleklerin Evi Oldu: İmece ile Yaptıkları Cami - Son Dakika
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Leyleklerin Evi Oldu: İmece ile Yaptıkları Cami

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Erzurum'da mahallelinin imece usulüyle inşa ettiği caminin kubbesi, leyleklerin yuvası haline geldi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde mahallelinin imece usulüyle yaptırdığı caminin kubbesi, yıllardır aynı noktaya gelen leyleklerin yuvasına dönüştü.

Kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki kırsal İbrahim Hakkı Mahallesi'nde bulunan cami, yalnızca ibadet mekanı değil aynı zamanda mahallelinin sahiplendiği leyleklerin de yaşam alanı olarak dikkati çekiyor.

1997'de şiddetli rüzgarda minaresi yıkılarak hasar gören cami, mahalle sakinlerinin desteğiyle yaklaşık bir yıl içinde yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

Mahallelinin traktörünü satıp hayvanını ya da ziynet eşyasını bağışlayarak katkı sunduğu cami, kubbesindeki leylek yuvasıyla ilgi görüyor.

Yıllarca mahallenin alt kısmındaki elektrik direğine yuva kuran leylekler, 2022'de caminin kubbesindeki alemin altına taşındı.

Mahalle sakinleri, yuvalarını korudukları leyleklere Erzurum yöresinde kullanılan "Selehe", "Melehe" ve yavrularına da "Telehe" adını verdi.

"Köylümüz, yuvalarını bozmak istemiyor"

Cami imamı Vedat Kızıldaş, AA muhabirine, mahallelinin hem camiye hem de leyleklere büyük özen gösterdiklerini söyledi.

Mahalleye tayin olduğu ilk yıl leylekleri gördüğünü anlatan Kızıldaş, daha önce elektrik direğinde bulunan yuvanın zamanla caminin kubbesine taşındığını belirtti.

Evinin balkonunun camiye dönük olduğunu ve bazen çıkıp leylekleri seyrettiğini anlatan Kızıldaş, "Leylekleri ilk geldiğim yıl gördüm, benden önce de varmış. Mahallemizin alt kısmında bir direğin üzerinde duruyorlarmış. Geldiğim sene camimizin üzerinde alemin altına yuva yaptılar. Köylümüz de bu konuda hassas davranıyor, yuvalarını bozmak istemiyorlar." dedi.

Kızıldaş, leyleklerin mart ayında gelip ekimde gittiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"1997'de rüzgardan dolayı camimizin minaresi yıkılıyor, o cami bahçe alanında bulunuyor. Daha sonra dönemin muhtarı yeni bir cami yapmak istiyor, mahalleliye danışıyor. Mahalleli kendi imkanlarıyla traktörünü satıp, kolundaki bilezikleri ve ahırındaki danasını verip, fedakarlık yapıp camiyi yapıyorlar. Bir yıl içinde camiyi yapıyorlar, inşasını bitirip ibadete açıyorlar.

Bu yıl leyleklerin yuvalarını aşağıya aldırmak istedik, belediyeye başvuruda bulunduk ama bir gün sonra leylekler geldi, sonra da yuvalarına dokunmadık. Mahallenin maskotu gibiler, buradan geçenler fotoğrafını ve videosunu çekiyor. Çocuklar da ilgi gösteriyor, özellikle yatsı namazında leyleklerin sesi geliyor, 'tak tak' ediyorlar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Leyleklerin Evi Oldu: İmece ile Yaptıkları Cami - Son Dakika

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