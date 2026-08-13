Leyleklerin Göç Yolculuğu
Hatay'da leylek sürüsü, Arsuz'da cep telefonuyla görüntülendi. Gökyüzünde süzüldüler.
Göç yolundaki leylek sürüsü, Hatay'ın Arsuz ilçesinde cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Göç yolculuğuna çıkan leylekler, Karaağaç Mahallesi'nde gökyüzünü süsledi.
Balkonunda yolculuğa tanık olan bir kişi, sürüyü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Leylekler bir süre Arsuz ilçesi semalarında vakit geçirdi.
Kaynak: AA
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