Likya Çocuk Korosu, Türk Polis Teşkilatının 179. yılına özel klip hazırladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Likya Çocuk Korosu, Türk Polis Teşkilatının 179. yılına özel klip hazırladı

Likya Çocuk Korosu, Türk Polis Teşkilatının 179. yılına özel klip hazırladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde öğrencilerin oluşturduğu Likya Çocuk Korosu, polis ekipleriyle birlikte Türk Polis Teşkilatının 179. yılına özel bir klip hazırladı. Fethiye'nin tarihi ve turistik mekanlarında gerçekleştirilen çekimlerde polislerle birlikte türküler söylendi. Ayrıca, ilçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu da babasına ait bir şiiri seslendirdi.

09.04.2024 20:23  Güncelleme: 20:24
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde öğrencilerin oluşturduğu Likya Çocuk Korosu, polis ekipleriyle Türk Polis Teşkilatının 179. yılına özel klip hazırladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğrencilerin oluşturduğu koro ile Fethiye Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polisler, "7 Bölge 7 Türkü" projesini gerçekleştirdi.

Fethiye'nin tarihi ve turistik mekanlarında yapılan çekimlerde polis ekiplerinin de eşliğiyle türküler söylendi.

İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu da geçmişte emniyet müdürü olan merhum babası Mevlüt Dadaşoğlu'na ait "Polis Kardeş" isimli şiiri seslendirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Likya Çocuk Korosu, Türk Polis Teşkilatının 179. yılına özel klip hazırladı - Son Dakika

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