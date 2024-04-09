Likya Çocuk Korosu, Türk Polis Teşkilatının 179. yılına özel klip hazırladı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, iftar sofralarında emeği geçenlere teşekkür etti

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 81 ilde kurulan iftar sofralarında emeği geçenler için teşekkür mesajı yayınladı. Yıldız, mesajında, vakıf geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını belirtti ve Bursa, Bilecik, Sakarya ve Yalova'da kurulan iftar sofralarında 39 bin vatandaşın bir araya geldiğini söyledi. Ayrıca, teşekkürlerini ileten Yıldız, katılımlarıyla sofraları yalnız bırakmayan yetkililere, personellere, vakıflara ve hayırseverlere minnettar olduklarını ifade etti.