Likya Çocuk Korosu, Türk Polis Teşkilatının 179. yılına özel klip hazırladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde öğrencilerin oluşturduğu Likya Çocuk Korosu, polis ekipleriyle Türk Polis Teşkilatının 179. yılına özel klip hazırladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğrencilerin oluşturduğu koro ile Fethiye Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polisler, "7 Bölge 7 Türkü" projesini gerçekleştirdi.
Fethiye'nin tarihi ve turistik mekanlarında yapılan çekimlerde polis ekiplerinin de eşliğiyle türküler söylendi.
İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu da geçmişte emniyet müdürü olan merhum babası Mevlüt Dadaşoğlu'na ait "Polis Kardeş" isimli şiiri seslendirdi.
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Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 81 ilde kurulan iftar sofralarında emeği geçenler için teşekkür mesajı yayınladı. Yıldız, mesajında, vakıf geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını belirtti ve Bursa, Bilecik, Sakarya ve Yalova'da kurulan iftar sofralarında 39 bin vatandaşın bir araya geldiğini söyledi. Ayrıca, teşekkürlerini ileten Yıldız, katılımlarıyla sofraları yalnız bırakmayan yetkililere, personellere, vakıflara ve hayırseverlere minnettar olduklarını ifade etti.
Likya Çocuk Korosu, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri ve öğrencilerin bir araya gelerek Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yılı için hazırladığı klip büyük beğeni topladı. Fethiye'de çekilen klip, öğrencilerin seslendirdiği türküler ve polislerin eşlik ettiği performanslarıyla dikkat çekti. Klipte ayrıca Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, polis müdürü olan babasına ait bir şiiri seslendirdi.
Bilecik'in İnhisar ilçesinde 6 asırlık geleneğe uyan çocuklar, köy meydanında sandalyelere oturup şeker topladı. İnhisar'a 6 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 250 kişinin yaşadığı köyde asırlardır süren gelenek için arife günlerinde köy meydanında bir araya gelen vatandaşlar, önce ikindi namazını kıldı. Daha sonra köy meydanına oturan büyükler, ellerinde poşetlerle bekleyen çocuklara şeker dağıttı. Bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle gurbette ve çevre illerden de gelen yüzlerce vatandaşlar ilgi gösterdiği etkinlikte, şeker atma töreninin ardından mezarlık ziyaret edilerek dualar edildi.
Hindu Yeni Yıl Günü olan Ugadi Festivali, Bengaluru'daki bir toptancı pazarında çiçekçilerin işlerine canlılık getirdi. Mango ve neem yapraklarıyla kutlanan festival, Karnataka eyaletindeki Hindu ay-gün takviminde yeni yılın ilk gününe denk geliyor.
6 Şubat depreminde evini ve bağlamasını kaybeden Türk Halk müziği sanatçısı Sebahattin Sel'e, MESAM tarafından yeni bir bağlama hediye edildi. MESAM Yönetimi tarafından takdim edilen bağlama ile Sel'in müzik faaliyetlerine devam etmesi sağlanacak.
Rektör Çolak, bayramın toplumda birlik ve beraberliği pekiştiren özel günler olduğunu belirterek, insanların yardımlaşma ve dayanışma duygularını en üst düzeye çıkardığı bayram günlerinin, yaşlı, yoksul ve muhtaç insanlara yardım eli uzatmak için eşsiz bir fırsat sunduğunu ifade etti. Üniversite mensupları ve İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Çolak, bayramın sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini diledi.
Kırklareli Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde, Dünya Romanlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar doyasıya eğlendi. İlçede faaliyet gösteren bir dernek tarafından düzenlenen Roman Şenliği'ne çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte, roman havası oynanırken çeşitli ikramlar da yapıldı. Etkinliklerin her sene düzenleneceği belirtildi.
Erzurum'da Ramazan Bayramı öncesi çocukların geleneksel olarak yaptığı 'arafalık' toplama geleneği bu yıl da büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Bu geleneğin, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma gibi değerleri yansıttığı belirtiliyor. Çocuklar, güzel elbiselerini giyip ev ev dolaşarak arafalıklarını topluyor ve birlikte yeniliyor.
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