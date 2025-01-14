Limak Filarmoni Orkestrası'nın Yeni Yıl Konserleri Başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Limak Filarmoni Orkestrası'nın Yeni Yıl Konserleri Başlıyor

Limak Filarmoni Orkestrası\'nın Yeni Yıl Konserleri Başlıyor

Limak Filarmoni Orkestrası, 8. yılına özel olarak düzenleyeceği yeni yıl konserleri için geri sayıma başladı. Dünyaca ünlü opera sanatçılarının sahne alacağı konserler, 17 Şubat'ta İstanbul ve 19 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

14.01.2025 12:39  Güncelleme: 12:40
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LİMAK Vakfı tarafından kurulan ve bu yıl 8'inci yaşını kutlayan Limak Filarmoni Orkestrası, geleneksel hale gelen yeni yıl konserleri için geri sayıma başladı. Dünyaca ünlü opera yıldızlarını aynı sahnede buluşturacak konserler; 17 Şubat'ta İstanbul'da, 19 Şubat'ta ise Ankara'da gerçekleşecek. İtalyan şef Nicola Colabianchi'nin yönetiminde, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ile uluslararası üne sahip sopranolar Carolina López Moreno ve Eleonora Buratto sahne alacak.

Limak Vakfı, bünyesinde yürüttüğü toplumsal fayda projelerinden Limak Filarmoni Orkestrası ile 2025 yılı konser sezonunu başlattığını duyurdu. Türkiye'nin kültürel mirasını müziğin evrensel diliyle birleştiren ve geçtiğimiz Ekim ayında verdiği konserle Barselona'da uluslararası arenaya da açılan Limak Filarmoni Orkestrası, 2017 yılından bu yana sürdürdüğü geleneksel yeni yıl konserleriyle Şubat ayında İstanbul ve Ankara'daki sanatseverlerle bir araya gelecek. 'Operanın Yıldızlarıyla Buluşma' isimli konserlerde, özenle seçilmiş eserlerden oluşan geniş bir repertuvar müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

'OPERANIN YILDIZLARIYLA BULUŞMA' BİLETLERİ SATIŞA SUNULDU

Çok sesli müziği geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan Limak Filarmoni Orkestrası, yeni yıl konserleri serisinin ilkini 17 Şubat'ta İstanbul Volkswagen Arena'da, ikinci konseri ise 19 Şubat'ta Ankara Congresium'da gerçekleştirecek. Konserlerde, dünya çapında birçok büyük operada başrolleri seslendiren ve Berlin Staatsoper, Berlin Deutscheoper, Münih Bayerische Staatsoper, Wiener Staatsoper, Arena di Verona, Napoli Teatro di San Carlo, Bolshoi Theatre, Wiener Staatsoper gibi sahnelerde adından söz ettiren ünlü tenor Murat Karahan, uluslararası opera sahnelerinin yıldızı, özellikle Verdi operalarındaki performanslarıyla tanınan lirik soprano Eleonora Buratto ve genç yaşına rağmen uluslararası ödüllerle başarısını kanıtlamış ve prestijli konser salonlarında sahne almış soprano Carolina López Moreno sahne alacak.

Orkestra şefliğini İtalya'nın dünyaca ünlü maestrosu ve operanın önde gelen isimleriyle uzun yıllara dayanan iş birlikleri bulunan Nicola Colabianchi'nin üstlendiği 'Operanın Yıldızlarıyla Buluşma' biletleri Biletix'te satışa sunuldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Limak Filarmoni Orkestrası'nın Yeni Yıl Konserleri Başlıyor - Son Dakika

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