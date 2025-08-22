Liman Tepe'de 5.300 Yıl Önceye Ait Kalıntılar Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Liman Tepe'de 5.300 Yıl Önceye Ait Kalıntılar Bulundu

22.08.2025 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Urla'daki Liman Tepe'de su altında 5.300 yıl öncesine ait kalıntılar keşfedildi.

İzmir'in Urla ilçesinde yer alan ve Türkiye'de kara ile su altı kazılarının birlikte yürütüldüğü ilk arkeolojik merkezlerden biri olma özelliğini taşıyan Liman Tepe'de dalgıç arkeologlar, su altında 5 bin 300 yıl öncesine ait kalıntılara ulaştı.

Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Araştırma Merkezi (ANKÜSAM) Direktörü Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu başkanlığında, farklı ülkelerden uzmanların da katılımıyla yürütülen kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras" projesi kapsamında devam ediyor.

Yaklaşık 7 bin yıllık geçmişiyle Anadolu'nun Ege'ye açılan en eski liman kentlerinden biri olan Liman Tepe'de kara kazıları 1992 yılından, su altı kazıları ise 2000 yılından bu yana kesintisiz sürüyor.

Bugünkü modern İzmir Limanı'nın üstlendiği işlevi binlerce yıl önce yerine getiren yerleşim, kara ve deniz altında barındırdığı katmanlarla Anadolu'nun denizcilik tarihine ışık tutuyor.

Su altında 32 metrekarelik bir alanı kazan dalgıç arkeologlar, yaklaşık 7 metre derinlikte her gün 8 dalış gerçekleştiriyor.

Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu, AA muhabirine, Liman Tepe'nin Türkiye'nin ilk denizaltı liman kazısı olması dolayısıyla önem taşıdığını söyledi.

Liman Tepe'nin önemli bir kısmının denizaltında kaldığını keşfettiklerini belirten Şahoğlu, bu yılki çalışmaların Klazomenai Antik Kenti'nin M.Ö. 6. yüzyıldaki mendireği ile limanına yoğunlaştığını aktardı.

Şahoğlu, "Liman Tepe hem kara hem denizaltında kalan peyzajıyla bütüncül bir şekilde arkeolojik olarak inceleniyor. Burası önemli bir liman kenti, kıyı şeridinin değişmesiyle kentin önemli bir kısmının denizin altında kaldığını bulduk." dedi.

Şahoğlu, su altında 5 bin 300 yıl öncesine ait kalıntılara ulaştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu alan 2 bin 600 yıl önceye tarihleniyordu ancak yerleşim süreklilik gösteriyor. Karadaki yerleşim nasıl ki üst üste devam ediyor, limanın içinde de tabakalar bulunuyor. 6. yüzyıla tarihlenen tabana ulaştığımızda 'Acaba burada daha eski kalıntılar da bulabilir miyiz?' diyerek bir sondaj açtık. Yaklaşık 1,5-2 metre derinlikte günümüzden 5300 yıl öncesi kalıntılarla karşılaştık. Bu, değişen kıyı çizgisiyle bağlantılı olayları anlamamızı sağlıyor."

Bugün su altında çalışılan alanın zamanında kara olduğunu, tektonik hareketler ve deniz seviyesinin yükselmesiyle denizin altında kaldığını ifade eden Şahoğlu, "Deniz altındaki kazılarımız, karadaki kazılarda elde ettiğimiz sonuçları tamamlayıcı çok farklı bir pencere açabilir." diye konuştu.

Uzun evlerde yaşam ve üretim bir arada

Prof. Dr. Şahoğlu, kara kazılarında ise surlarla çevrili yerleşimlerde uzun evlerden oluşan yapı bloklarının öne çıktığını söyledi.

Uzun???? evlerin hem barınma hem de üretim alanı olarak kullanıldığını belirten Şahoğlu, "Yan yana ortak duvar kullanılan 6 tane evden oluşan bloklar var. Sonra bir sokak onu ayırıyor ve yanında yeni bir yapı bloğu başlıyor. Evlerin içinde ocakları var, kapıları sokaklara açılıyor. Evlerin görselliği ve içindeki malzemeler itibarıyla da çok değerli bilgiler veren bir dönem bu. Bu dönemde evlerin içinde hem yaşanıyor hem de aynı zamanda üretim alanı olarak kullanılıyor. Maden, seramik, tekstil işliği olarak da kullanıldıklarını görüyoruz." dedi.

Günde 8 dalış gerçekleştiriliyor

Kazılarda görev alan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. İrfan Tuğcu ise Liman Tepe'de 2000 yılından bu yana su altında çalıştığını dile getirdi.

"Dalgıcı arkeolog yapmaktansa arkeoloğu dalgıç yapmak" prensibiyle çalıştıklarını belirten Tuğcu, şöyle konuştu:

"Su altında 32 metrekarelik bir alanı kazıyoruz. Yaklaşık 7 metre derindeyiz, deniz tabanından 5 metre aşağıya inmiş durumdayız. Her gün 8 dalış gerçekleştiriliyor, her dalışta 2 ya da 3 dalıcı görev alıyor. Sabah başlıyoruz. Su altında kimin nerede nasıl çalışacağını günlük brifinglerle belirliyoruz. Gün içindeki ara toplantılarla da sürecin nasıl ilerlediğini gözlemliyoruz."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Denizcilik, Kültür, Turizm, Miras, izmir, Dünya, Urla, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Liman Tepe'de 5.300 Yıl Önceye Ait Kalıntılar Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Görüntü Türkiye’den Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı Görüntü Türkiye'den! Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı
Mansur Yavaş’ı kahredecek iddia Özgür Özel, İmamoğlu’nun alternatifini buldu Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu
Bankalarda unutulan yaklaşık 732,1 milyon lira TMSF’ye aktarıldı Bankalarda unutulan yaklaşık 732,1 milyon lira TMSF'ye aktarıldı
Yatak odasındaki ayak izlerini görünce dünyası başına yıkıldı ’’Dostum’’ dediği kişiden şüpheleniyor Yatak odasındaki ayak izlerini görünce dünyası başına yıkıldı! ''Dostum'' dediği kişiden şüpheleniyor
Bisikletli hırsız canlı yayında muhabirin telefonunu çaldı Bisikletli hırsız canlı yayında muhabirin telefonunu çaldı
Jandarma aracındaki 2 kuzen, silahlı saldırıda yaralandı Jandarma aracındaki 2 kuzen, silahlı saldırıda yaralandı

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
11:51
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 12:58:26. #7.11#
SON DAKİKA: Liman Tepe'de 5.300 Yıl Önceye Ait Kalıntılar Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.