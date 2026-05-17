Limni Gölü Tabiat Parkı\'na Yoğun İlgi

17.05.2026 14:26
Limni Gölü Tabiat Parkı, yaz sezonunda 300 bin ziyaretçi hedefliyor, doğaseverlere huzur sunuyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı, hava sıcaklıklarının artmasıyla yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta, Zigana Dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı adını aldığı krater gölü, çevresindeki sarıçam, ladin ve köknar ormanlarıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.

Karın erimesiyle tam doluluk oranına ulaşan Limni Gölü, doğaseverlere göl çevresinde keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.

Limni Gölü Tabiat Parkı'ndaki tesis işletmecisi Murat Eroğlu, AA muhabirine, yeni sezonda 300 bin yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

Eroğlu, tesisteki 23 bungalov, restoran ve piknik alanıyla yerli ve yabancı ziyaretçilere hizmet verdiklerini belirterek, "İnşallah 2026 tüm turizm sektörü için güzel bir yıl olur." dedi.

Ziyaretçilerin ateş yakmamak şartıyla doğanın sesini dinleyerek piknik yapabileceklerini ve seyir terasından manzara seyredebileceklerini ifade eden Eroğlu, "İnsanların doğada huzur bulabileceği, şehrin stresinden, sıcağından, neminden kaçıp gelip serin havada güzel zaman geçirebileceği bir yer." ifadesini kullandı.

Ziyaretçilerden Mustafa Kösem ise 4 gün sürecek Karadeniz turu kapsamında Limni Gölü Tabiat Parkı'nı ziyaret ettiklerini belirtti.

İki mevsimi aynı anda yaşadıklarını aktaran Kösem, "Biz durmadan fotoğraf çekiyoruz. Çok etkileyici gerçekten, 'Türkiye dört mevsim' denilen sözü burada yaşıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

