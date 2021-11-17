Liseli kızlar yaşlıları ziyaret edip bahçelerinde güz temizliği yapıyor - Son Dakika

Konya'nın Sarayönü ilçesinde meslek liseli kız öğrenciler, yalnız yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret edip, bahçe işlerini ve sonbahar temizliğini yapıyor.

Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri alanında eğitim gören 70 kız öğrenci, "Temizlik Bahane" projesiyle gönüller kazanıyor.

Teorik eğitimin yanı sıra atölye olanaklarıyla da meslek öğrenen öğrenciler, kaymakamlığın da desteklediği projeyle yaşlıları ve yalnız yaşayanları evlerinde ziyaret ediyor.

Kızlar ev sahipleriyle sohbet edip yalnızlıklarını paylaşıyor, daha sonra da evin bahçesindeki ağaçlardan dökülen yaprakları temizleyip, çevreyi düzenliyor.

Projeyi hazırlayan edebiyat öğretmeni Fadime Büyüközdemir, AA muhabirine, öğrencilerin bu faaliyetle yaşlıların sadece işlerini değil yalnızlıklarını da paylaştıklarını söyledi.

"Asıl muhabbete ihtiyaçları var"

İlçede müstakil konut sayısının fazlalığına dikkati çeken Büyüközdemir, "Bahçeli ev yaz mevsiminde çok güzel ama kış gelirken zor oluyor. Hele bir de yaşlı ve yalnızsanız gerçekten zahmete dönüşüyor. Çocuğunuz, torununuz, hayırlı bir komşunuz varsa şanslısınız ama yoksa sıkıntı başlıyor. Biz de 'Yaşlı ve yalnız insanlarımızın bahçelerindeki yaprakları temizleyelim' dedik ve onların hayırlı komşu kızı rolünü üstlendik." diye konuştu.

Salgın döneminde yaşlıların çok fazla eve kapandığını, gençlerin de sosyal medyaya kapıldığını anlatan Büyüközdemir, şöyle devam etti:

"Yalnız kalan yaşlılara dost olalım, onlarla muhabbet edelim hem yardım edelim hem de arkadaş olalım istedik. Gittiğimiz evlerde şunu fark ettik. İnsanların sadece yardıma ihtiyacı yok. Asıl muhabbet etmeye ihtiyaçları var. Öğrencilerimiz de onların gönül arkadaşı gibi oldu. Burada en çok kazanan da öğrencilerimiz oluyor. Sosyal medyanın büyülü dünyasının dışındaki gerçek hayatları göstermek ve benzer hayatların gelecekte kendilerini de bekleyebileceğini anlatmak istedik. Öğrencilerimiz de bunun bilincine vardı."

Büyüközdemir, gittikleri evlerde çok güzel tepkiler aldıklarını, yalnız yaşayan yaşlı insanların kendilerini gördüğünde çok mutlu olduklarını dile getirdi.

"Teyzemizle sohbet ettik, hayır duasını aldık"

Okulun 11. sınıf öğrencisi Kader Nur Çimen de projede yer almaktan büyük keyif aldığını vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Öğretmenimiz böyle bir proje hazırladığını söyleyince katılmak istedik. Bugün Cemile teyzemizin bahçesindeki yaprakları temizledik. Çok sevindiğini ve bizi torunları gibi gördüğünü söyledi. Sohbet ettik, hayır duasını aldık. Teyzenin kimsesi olmadığını duyduğumuzda çok duygulandık. İleride biz de bu durumda olabiliriz. Yalnız kalıp yardıma ihtiyaç duyabiliriz."

Öğrencilerin bahçesini temizlediği 80 yaşındaki Cemile Canbaz ise "Nasıl sevindim anlatamam. İçimden ağlamak geliyor. Kimsem yok, kapımı açan yok. Hepsine teşekkür ederim. Hepsini Allah analarına babalarına bağışlasın. Geleceğimizin büyük insanları olsunlar." dedi.