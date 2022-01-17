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Livaneli Orkestrası'ndan Nazım Hikmet konseri - Son Dakika

Livaneli Orkestrası'ndan Nazım Hikmet konseri

17.01.2022 11:07
Livaneli Orkestrası'ndan Nazım Hikmet konseri

Ünlü Türk şair ve yazar Nazım Hikmet Ran, doğumunun 120'nci yıl dönümünde Kartal'da konserle anıldı.

Ünlü Türk şair ve yazar Nazım Hikmet Ran, doğumunun 120'nci yıl dönümünde Kartal'da konserle anıldı. Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Livaneli Orkestrası, usta şairin şiirlerinden oluşan şarkıları seslendirdi.

"Nazım Hikmet'in Şiirlerinden Şarkılar" adını taşıyan konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, usta şairin ölümsüz eserlerini hep bir ağızdan söyleyerek orkestraya eşlik etti. Karlı Kayın Ormanı'ndan Ceviz Ağacı'na, Seviyorum Seni'den Mavi Liman'a kadar birçok unutulmaz eser, Livaneli Orkestrası'nın yorumu ile 7'den 77'ye dinlemeye gelen sanatseverleri mest etti.

Pandemi koşulları nedeniyle etkinliğe salonun yarı kapasitesi kadar vatandaş alındı. Girişlerde HES kodu kontrolü yapılırken, konser maske ve mesafe kuralları gözetilerek tamamlandı.

'SANATSIZ KALAN BİR MİLLETİN HAYAT DAMARLARINDAN BİRİ KOPMUŞ DEMEKTİR'

Etkinliğin sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın sahneye çıkarak Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına sanatçılara kartal heykelciği takdim etti. Apaydın konuşmasında "Nazım Hikmet çok büyük bir usta. 61 yıla sürgünler, hapishaneler, mücadeleyle geçen zamanları sığdırdı. Çağdaş Türk şiirinin çok önde gelen bir ismi. Eserleri 50 dile çevrilmiş. Bugün sabaha kadar konuşsak onu anlatamayız.  Bu büyük ustayı ancak bu kadar duygulu anabilirlerdi. Livaneli Orkestrası'na bugünü bize yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu büyük ustayı anarken yine onunla aynı topraklarda doğmuş olan ve 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.' diyen büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de saygıyla anıyoruz" dedi.


Livaneli Orkestrası'ndan Nazım Hikmet konseri
Livaneli Orkestrası'ndan Nazım Hikmet konseri
Livaneli Orkestrası'ndan Nazım Hikmet konseri
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Kartal Belediyesi, Nazım Hikmet Ran, Hasan Ali Yücel, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Livaneli Orkestrası'ndan Nazım Hikmet konseri - Son Dakika


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