Macaristan'da "Anadolu Destanı" defilesi düzenlendi - Son Dakika
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Macaristan'da "Anadolu Destanı" defilesi düzenlendi

08.09.2022 22:08
Macaristan'da "Anadolu Destanı" defilesi düzenlendi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen "Anadolu Destanı" defilesi büyük ilgi gördü.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen "Anadolu Destanı" defilesi büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği İkametgahında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsü küratörlüğüyle, Türk Hava Yolları ve Ramada Hotel'in sponsorluğunda gerçekleştirilen defileye çok sayıda büyükelçi ve davetli katıldı.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Olgunlaşma Enstitülerinin, Türk el işlemeleri ve sanatlarının üretiminde ve yaşatılmasında önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Geleneksel Türk motiflerinden ve Anadolu mimarisinden ilham alınarak işleme, takı, seramik, minyatür ve diğer el sanatları ile zengin Türk kültürünü yansıtan koleksiyonların üretildiğini belirten Ekşioğlu, atılan bu adımlarla Türk el sanatları ve giyim kültürünün, aslına sadık kalınarak korunduğunu ve Türkiye'nin sanat hafızasının arşivlenerek gelecek nesillere aktarıldığını kaydetti.

Ekşioğlu, "Anadolu Destanı" temasına sahip bugünkü defilenin Selçuklu ve Osmanlı dönemleri de dahil olmak üzere farklı dönemlere ait motifleri yansıttığını ifade etti.

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Kaynak: AA

Macaristan, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Macaristan'da 'Anadolu Destanı' defilesi düzenlendi - Son Dakika

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