Madrigal, İstanbul Festivali Sahnesindeydi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Madrigal, İstanbul Festivali Sahnesindeydi

11.08.2025 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Festivali'nde mor ve ötesi'nden Unutulmaz Gece

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen, Türkiye'nin erişimi en yüksek yaşam festivali olan İstanbul Festivali'nde sahne önce Madrigal'in, ardından da mor ve ötesi'nindi.

Madrigal'le Bambaşka

Türkiye'nin en özgün ve etkileyici müzik gruplarından Madrigal, şarkılarıyla İstanbul Festivali'ne bambaşka bir renk kattı. Kısa bir süre önce "Sana Ait" adlı albümünü yayınlayan Madrigal, yeni şarkılarının yanı sıra "Seni Dert Etmeler", "Dip" gibi en sevilen şarkılarını festival alanını dolduran binlerce müziksever ile hep bir ağızdan seslendirdi. Madrigal, sunduğu müzikal esintiyle İstanbul Festivali seyircilerini hayallerine götürdü. Anıl Erdem Cevizci, Ceyhun Kaan Karakaş, Salim Kaan Alıcı, Sanlı Akgün ve Burak Emir Kamacı'dan oluşan Madrigal, performansı boyunca hem eğlendi hem de eğlendirdi.

Madrigal, İstanbul Festivali Sahnesindeydi

İstanbul Festivali'nde mor ve ötesi Rüzgârı

Gecede fırtına gibi esen mor ve ötesi, İstanbul Festivali'ndeki rock müzik rüzgarının hızına hız kattı. Harun Tekin, Kerem Özyeğen, Burak Güven ve Kerem Kabadayı'dan oluşan mor ve ötesi, İstanbul Festivali'nde "Melekler Ölmez"den "Araf"a, "Küçük Sevgilim"den "Sevda Çiçeği"ne, "Cambaz"dan "Oyunbozan"a kadar sevilen şarkılarını seslendirdiler.

Konserin bir anında Arem & Arman'ın "Bir Derdim Var" remiksi eşliğinde, Beyhan Murphy'nin yönetimindeki 40 kişilik dans ekibi sahneye çıkarak görsel bir şov sergiledi.

Hep bir ağızdan eşlik edilen, her şarkısının sonunda uzun uzun alkışlanan mor ve ötesi, bis için sahneye döndüğünde geceyi "Bir Derdim Var" ile tamamladı. Seyircilerle sahnedeyken interaktif bir ilişki kuran mor ve ötesi, uzun süren alkışlara seyircilerini alkışlayarak karşılık verdi.

Dopdolu Bir Festival

Festival kapsamında 10 Ağustos'ta Buray ve Gülşen sahne alacak. Tarihler 12 Ağustos'u gösterdiğinde, MÜYORBİR 25. Kuruluş Yıldönümü adına Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru ardı ardına sahne alarak "Rüya Gibi Bir Gece" yaşatacak. İstanbul Festivali, 13 Ağustos'ta Motive ve Mela Bedel ile ardından Sertab Erener, 14 Ağustos'ta Simge Sağın ve Mabel Matiz, 15 Ağustos'ta Ati242 ve Sagopa Kajmer, 16 Ağustos'ta da Semicenk ve Yıldız Tilbe konserleri ile devam edecek. Festivalin son günü 17 Ağustos'ta Ebo Show, Poizi, Çakal ve Blok3 sahne alacak.

Festival programında müzik dışında da çok sayıda etkinlik bulunuyor. FIBA standartlarında 3x3 basketbol ve espor turnuvaları, RopeLand, dikey rüzgâr tüneli ve lunapark gibi eğlence ve marka deneyim alanlarıyla İstanbul Festivali, gün boyu sürecek çok yönlü bir eğlence sunuyor.

Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Madrigal, İstanbul Festivali Sahnesindeydi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Çanakkale’de yürekleri parçalayan görüntü Çanakkale'de yürekleri parçalayan görüntü
Yargıtay’dan emsal karar Evi terk ederken bir kez daha düşünün Yargıtay'dan emsal karar! Evi terk ederken bir kez daha düşünün
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç
Baba-oğul “bidon“ tartışmasında 70 yaşındaki kadını darp etti Baba-oğul "bidon" tartışmasında 70 yaşındaki kadını darp etti
Bakan Tunç’tan Öcalan’ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt Bakan Tunç'tan Öcalan'ın serbest bırakılacağı iddiasına net yanıt
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Tokyo’da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti Öldüren turnuva Tokyo'da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti! Öldüren turnuva
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti

08:19
Görüntüler vahim Depremde 250 yıllık caminin minaresi de yıkıldı
Görüntüler vahim! Depremde 250 yıllık caminin minaresi de yıkıldı
08:09
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
01:30
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti
15:52
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
15:33
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
15:32
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü
Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü
15:29
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
15:23
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya
Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
15:15
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var
Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
15:00
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
14:48
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
14:00
Romanya’da uçak kazası: 2 ölü
Romanya'da uçak kazası: 2 ölü
13:53
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti
13:32
Tokyo’da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti Öldüren turnuva
Tokyo'da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti! Öldüren turnuva
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 09:35:39. #7.12#
SON DAKİKA: Madrigal, İstanbul Festivali Sahnesindeydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.