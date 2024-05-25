Magarsus Antik Kenti'ndeki Tiyatro Restorasyonuna Başlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Magarsus Antik Kenti'ndeki Tiyatro Restorasyonuna Başlanacak

Magarsus Antik Kenti\'ndeki Tiyatro Restorasyonuna Başlanacak

Adana'nın Karataş ilçesinde bulunan Magarsus Antik Kenti'nde bulunan tiyatronun restorasyon çalışmalarına başlanacak. Antik kentteki tiyatro, restorasyonun tamamlanmasının ardından kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından tiyatro bölümünde restorasyon çalışmalarına başlanacak. Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte bakanlığın uygun göreceği kültürel etkinliklerin bu alanda düzenlenebileceği belirtiliyor.

25.05.2024 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Karataş ilçesinde kazı çalışması tamamlanan Magarsus Antik Kenti'ndeki tiyatronun restorasyonuna başlanacak.

Milattan önce 7. yüzyılda kurulduğu sanılan antik kentteki yaklaşık 10 bin kişilik tiyatro, restorasyonun ardından kentteki kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Magarsus Antik Kenti'nde, Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi koordinesinde 2 yıl önce yeniden başlatılan kazı çalışmaları geçen sene tamamlandı.

Geçen sezon Eski Makedonya Kralı Büyük İskender'in milattan önce 333 yılındaki İssos Savaşı öncesinde kurban kestiği Athena Magarsia Tapınağı'nın yeri tespit edilen antik kentin tiyatro bölümünde bu yıl restorasyon çalışmalarına başlanacak.

Kazı başkanı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Erhan, AA muhabirine, 2013 yılında başlayan tiyatro kazısının Kovid-19 süreci ve başka gerekçelerle 2018-2021 yıllarında 4 sezon istendiği gibi gitmediğini anlattı.

Olumsuzluklara rağmen bölgedeki kazıların 6 sezon sürdüğünü ve geçen yıl tamamlandığını belirten Erhan, bu süreçte de tiyatronun restorasyon projesinin hazırlandığını söyledi.

Erhan, son yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan kısımların da restorasyon projesine eklendiğini anlatarak, "Öncelikle hızlı şekilde çizimdeki eksikler tamamlandıktan sonra taş restorasyonuna da geçeceğiz. Bizim için hızlı olması daha iyi. Çünkü çok büyük bir antik kent. Anıtsal bir yapıyla başladık. Özellikle Helenistik dönemi kazılarında en büyük konu eğer açığa çıkartıyorsanız oksijenle temasla bozulmalar olabiliyor. Acilen o yüzden taş restorasyonu/konservasyonu gerekiyor." diye konuştu.

"Bakanlığımızın uygun göreceği kültürel etkinlikler burada düzenlenebilecek"

Mevcut tiyatronun gerek taşının dayanıksızlığı gerekse temel bloklarına kadar taşların alınmış olması nedeniyle büyük tahribat olduğunu belirten Erhan, özellikle son 20 yılda restorasyon alanında edinilmiş deneyimle ve teknik personelle tiyatronun restorasyonunun gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Tiyatronun restorasyonun ardından kente büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Erhan, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın uygun göreceği kültürel etkinlikler burada düzenlenebilecek. Özellik Portakal Çiçeği Karnavalı veya diğer festivaller kapsamında konserler yapıldığını düşündüğümüz zaman tiyatro, bu etkinliklere ayrı bir ivme kazandıracak, bölgenin gelişmesine katkı sunacaktır."

Kaynak: AA

Karataş, Adana, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Magarsus Antik Kenti'ndeki Tiyatro Restorasyonuna Başlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:17 Makamında çalışanları tarafından dövülen Tonya Belediye Başkanı Beşel’in ifadesi ortaya çıktı Makamında çalışanları tarafından dövülen Tonya Belediye Başkanı Beşel'in ifadesi ortaya çıktı
11:24 Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti
11:24 Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP’ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak
10:51 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı
12:17 Galatasaray’ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı
11:59 Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyaha döndü
11:53 Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
11:49 Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak
11:27 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi Olay anbean kayda geçti 5 yaşındaki Ceylin, feci kazada can verdi! Olay anbean kayda geçti
11:22 Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı! Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti
11:02 Marmaray’da hareketli dakikalar Raylara düşen genç ağır yaralandı Marmaray'da hareketli dakikalar! Raylara düşen genç ağır yaralandı
10:57 Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek
10:18 Kızılcık Şerbeti’nde ağızları açık bırakan sahne Nilay’la tartışan Görkem kendisini dövdü Kızılcık Şerbeti'nde ağızları açık bırakan sahne! Nilay'la tartışan Görkem kendisini dövdü
09:47 SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi
09:47 Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu Galatasaray başkanını seçiyor Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Galatasaray başkanını seçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 13:38:37. #1.13#
SON DAKİKA: Magarsus Antik Kenti'ndeki Tiyatro Restorasyonuna Başlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement