Üye Girişi
"Makedon Kulesi" Edirne'ye yeniden kazandırılacak - Son Dakika

"Makedon Kulesi" Edirne'ye yeniden kazandırılacak

06.01.2022 13:57

"Makedon Kulesi" Edirne'ye yeniden kazandırılacakEDİRNE Edirne'de ortaçağ döneminde inşa edildiği tahmin edilen Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerinden bugüne kadar gelebilen "Edirne Eski Saat Kulesi Restorasyonu Projesi" Kültür ve Turizm Bakanlığı kapsamında restore edilecek.

"Makedon Kulesi" Edirne'ye yeniden kazandırılacak

EDİRNE Edirne'de ortaçağ döneminde inşa edildiği tahmin edilen Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerinden bugüne kadar gelebilen "Edirne Eski Saat Kulesi Restorasyonu Projesi" Kültür ve Turizm Bakanlığı kapsamında restore edilecek.

Geçmişte birçok medeniyete şahitlik yapmış Makedon Kulesi'nin müze olarak kullanılması için çalışmalar başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilecek Kule çalışmalarının bitmesinin ardından birçok tarihçi tarafından Edirne turizminin hareketlendireceği belirtiliyor. Kule'nin müze olarak restore edileceği ve içerisinde geçmişi hakkında birçok tarihi bilgi, canlandırma ve medeniyetlerin izlerini barındıracağı öğrenildi.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Makedonya Kulesi'nin Edirne'de en önemli turistik yerlerden biri haline gelebileceğini ifade ederek, "Makedon Kulesi en büyük tarihi kültür miraslarımızın başında geliyor. Kulede sonradan yapılan tamiratlar nedeniyle bazı bozulmalar olmuştur. 20'inci yüzyıl başlarında çekilen fotoğraflarda bize kule üzerinde bir kitabe olduğunu gösteriyor. Bugün kitabe yerinde değil. Bu kitabe şu anda Edirne Müzesi'nde sergileniyor. Bizanslılar arasında genel olarak kabul edilen görüş kulenin 10'uncu yüzyılda içlerinde yapıldığına dair bir bilgimiz var" dedi.

"Makedonya Kulesi'ni görmek için gelen turistler var"

Burada ilginç olarak kulenin sadece askeri amaçla kullanımı dışında bir gözetleme kulesi olarak da yapılma ihtimali olduğunu belirten Begsaç, "Duvarlardaki kalıntılara baktığımız zaman da biz kulenin farklı amaçlarla yapıldığını görüyoruz. Kule roma devrinden değil. Kule ortaçağ sürecinde yapılmış. Yapım tekniğinden de bu çok net olarak görülebiliyor. Edirne'nin çok zengin bir Bizans mirası vardı. Bunların büyük bir kısmı yok olup gitti. Edirne merkez içinde Bizans döneminden kalan kalıntılar oldukça sınırlıdır. Bu nedenle Makedonya Kulesi çok önemli bir tarihi miras olarak karşımıza çıkıyor. Turizmin potansiyeli açısından da çok önemli bir yer. Edirne'ye gelen önemli turist kafilelerinin özellikle ziyaret ettiği yerlerden biri burasıdır. Buradaki kazı çalışmaları yapılmadan öncede Makedonya Kulesini görmek için özellikle gelen grupların olduğunu biliyoruz. Bu yapıtlar Edirne'nin gerçek turizmine hizmet edecektir. Bugün Edirne'de yabancı turizmin pek fazla olmadığını görüyoruz. Gelen turistlerin çoğunluğu ise yerli turistlerimizdir. Turizme açılmak isteniyorsa Edirne Makedonya Kulesi olsun, çevresindeki alan ve diğer roma duvarları olsun, bunların korunmasıyla birlikte kentte çok önemli bir turizm girdisi sağlanabilecektir. Kulenin gerçekten büyük bir önemi var. Esasında restorasyon çalışmalarına geç bile kalındı" ifadelerini kullandı.

Makedon kulesi etrafında yapılan kazılarda çeşitli seramik yapımında kullanılan milattan sonra 2'nci yüzyıla ait fırınlar ve bunun yanında tahıl ambarları olarak kullanıldığı sanılan kerpiç yapılar ve kemik parçaları bulunmuştu.

Makedon Kulesi Edirne'ye yeniden kazandırılacak
Makedon Kulesi Edirne'ye yeniden kazandırılacak
Makedon Kulesi Edirne'ye yeniden kazandırılacak

YORUMLAR
500

Restorasyon, Edirne, Bizans, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Makedon Kulesi' Edirne'ye yeniden kazandırılacak - Son Dakika


İmamoğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak cevap: Açıkçası sözlerini de muhatap almıyorum İmamoğlu'ndan Bahçeli'yi kızdıracak cevap: Açıkçası sözlerini de muhatap almıyorum         
13:58
Pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan Asiye ikinci ameliyatı olacak Pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan Asiye ikinci ameliyatı olacak         
13:40
Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi Casusluktan tutuklanan DEVA Parti'li Metin Gürcan'ın 20 yıla kadar hapsi istendi         
12:53
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları, hesaplara yatırılmaya başlandı         
11:26
Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı Gelin Evi programında şaşırtan diyalog! Shakespeare'i aile büyüğü sandı         
11:00
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor? Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor?         
09:55
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13

Son Dakika Haberleri
13:40 Pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan Asiye ikinci ameliyatı olacak
13:25 Bakan Koca: Vakalar artıyor, mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının
13:21 İzmir'den sonra bir korkutan uyarı da Diyarbakır'dan: Yüzde 100 artış var!
13:21 Ailesinin isteğiyle görücü usulü evlenmeye sıcak bakmayan genç billboarda ilan verdi
13:15 Olay hakem Zorbay Küçük ilk haftada maç aldı!
13:13 El ve ayakları donan Afgan göçmenler: 10 kişi yola çıkmıştık, sadece 3 kişi ulaştık!
13:04 Halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da dükkanları yağmalamaya başladılar
13:04 İşte Güldür Güldür'ün Bilal'inin öğretmen eşi! Shakespeare sonatıyla aşk pozu
13:03 Sokak ortasında üniversiteli kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yapan sapık kendini böyle savundu
13:02 TURKOVAC aşısı yaptıran Bahçeli vatandaşlara bir de çağrıda bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 14:05:27. #1.13#
SON DAKİKA: "Makedon Kulesi" Edirne'ye yeniden kazandırılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement