Makedon Kulesi'nde Tarihi Kalıntılar Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Makedon Kulesi'nde Tarihi Kalıntılar Bulundu

Makedon Kulesi\'nde Tarihi Kalıntılar Bulundu

Edirne'deki Makedon Kulesi'nin restorasyonunda 10. yüzyıla ait kalıntılar ortaya çıkarıldı.

21.12.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de restorasyonu süren Makedon Kulesi'ndeki ikinci etap çalışmalarında 10. yüzyıla tarihlenen şapelin de aralarında bulunduğu birçok kalıntı ortaya çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2021'de başlanan restorasyonun ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

Kulede duvar ve zemin jeoradar çalışmaları ile moloz taş duvar boşluklarında enjeksiyon malzemesiyle güçlendirme uygulaması yapıldı.

Arkeolojik alan ve kule ana yapısında esere hasar veren ot, bitki ve odunsu kökler temizlenerek kule ve arkeolojik alanda bulunan tuğla, moloz taş yüzeyleri ve derzlerdeki çimento harç ve sıvalar temizlenerek yerine özgün derz ve harç uygulandı.

Ayrıca alanda tehlike arz eden elektrik hatları ile izinsiz ve ruhsatsız eklentiler kaldırıldı.

Pek çok kültürel mirasın kalıntıları bulundu

Arkeolojik alanda yürütülen kazı çalışmaları sonucu 10. yüzyıldan kalma şapele ait müştemilat, Bizans seramik fırını, 1908'e tarihlenen Osmanlı buzhanesi, Osmanlı dönemi altyapı sistemi ve geç Osmanlı dönemi konut temellerinin kalıntıları bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, Makedon Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığınca titizlikle yürütülen restorasyon çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yapıların arasında kalmış kulenin Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski camilerin bulunduğu altın üçgenin parçası olduğunu belirten Soytürk, farklı medeniyetlere ait izler taşıyan kuleyi eski ihtişamına kavuşturmak istediklerini ifade etti.

İkinci etap çalışmalarında önemli veriler elde ettiklerini dile getiren Soytürk, "Burada bir buzhane var, Bizans duvarı var, Roma duvarı var. Osmanlı duvarı var. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi İstanbul'da Galata Kulesi neyse Edirne'de de Makedon Kulesi o. Bizim nihai hedefimiz bu kuleyi seyir terasıyla, arkeolojik parkıyla, Edirne'den geçmiş zengin kültür medeniyetlerinin görülebileceği bir seyir alanı oluşturmak." dedi.

Soytürk, elips yapıya sağlamlaştırdıkları kulenin içinden asansörle çıkılacağını belirtti.

Asansörle kuleye çıkışta duvarlardaki fotoğrafların görüleceğini ifade eden Soytürk, "Yerli ve yabancı turistler, şeffaf asansörle terasa çıkarken Edirne'yi kuran kültür medeniyetlerini, bu medeniyetlere ait fotoğrafları görecekler. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bana göre çok büyük yatırımlarından biri." dedi.

Soytürk, kulenin çevresindeki sokaklarda bulunan binaların dış cephelerinin de elden geçirileceğini, tescilli olmayan binaları kamulaştırarak meydan hüviyeti kazandırma hedefinde olduklarını söyledi.

?Makedon Kulesi

Roma İmparatorluğunda 117–138 yıllarında hüküm süren Hadrianus tarafından yaptırılan ve eski Edirne'yi çevreleyen surların üzerinde bulunan kulelerden bugüne ulaşabilen tek örnek olan Makedon Kulesi, Edirne valilerinden Hacı İzzet Paşa'nın, üstüne yaptırdığı ahşap katlar ve koydurduğu saatler sonrasında (1867) "saat kulesi" olarak anılmaya başlandı. Bir dönem yangın gözlem kulesi olarak da kullanıldı. 1953'teki depremde büyük hasar gören kulenin üzerine yaptırılan katlar ve saat bölümü, şehir estetiğini bozduğu gerekçesiyle düzenlenen rapor sonucu dinamitlenerek yıktırıldı.

Kule, 1990'lı yıllarda restore edildi. Edirne Müzesi tarafından 2002 ve 2003 yıllarında çevresinde kazılar gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2021 yılında "Edirne Eski Saat Kulesi Restorasyonu" Projesi'ne başlandı.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Kültür Sanat, Turizm, edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Makedon Kulesi'nde Tarihi Kalıntılar Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:33 Palandöken’deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı Palandöken'deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı
14:26 Almanya’daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
13:18 Bakan Fidan’a açık açık soruldu: HTŞ’yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz Bakan Fidan'a açık açık soruldu: HTŞ'yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz?
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
23:16 Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti
18:27 Vatandaş büyük ikramiyeden ’umutlu’: Maalesef bu sene dağıtacak galiba Vatandaş büyük ikramiyeden 'umutlu': Maalesef bu sene dağıtacak galiba
18:22 Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı
18:10 Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
17:59 Christian Luyindama’nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi Christian Luyindama'nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi
17:39 “Yenidoğan Çetesi“ ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı "Yenidoğan Çetesi" ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
17:18 Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i ekibe veda ediyor Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ekibe veda ediyor
17:13 Fenerbahçe, Mourinho’nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak Fenerbahçe, Mourinho'nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak
17:09 Öğretmenler ne kadar maaş alıyor Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 15:36:00. #1.13#
SON DAKİKA: Makedon Kulesi'nde Tarihi Kalıntılar Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.