Malatya'da 26. Malatya Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nde Kayısı Tatlıları Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Malatya'da 26. Malatya Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nde Kayısı Tatlıları Yarışması Düzenlendi

Malatya'da gerçekleştirilen 26. Malatya Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında Kayısı Tatlıları Yarışması düzenlendi. Yarışmada, katılımcılar kayısıdan yapılan tatlılarını jüriye takdim etti. Yarışmada dereceye girenler ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in elinden aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Er, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Malatya'nın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ancak birlikte çıkacaklarını belirtti ve Malatya mutfağını tanıtıp gelişmesine katkı sunacaklarını dile getirdi.

20.07.2024 19:23
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Malatya'da 26. Malatya Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında Kayısı Tatlıları Yarışması yapıldı.

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Kent Konseyi tarafından belediyeye bağlı Kernek Külliyesi'nde düzenlenen yarışmada jüri başkanlığını Malatya Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve Malatya Gastronomi, Turizm ve Tanıtım Derneği Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kılıç yaptı.

Jüride Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Ünalcan Kutal ile şef Halil Saraç da yer aldı.

40 yarışmacının katıldığı yarışmada, katılımcılar tatlılarını hazırlayarak jüriye takdim etti.

Kayısıdan yapılan tatlılar, lezzet için 50, görsel sunum için 25 ve hikayesi için 25 olmak üzere 100 puandan değerlendirildi.

Yarışmada Pelin Pınar Koyun birinci, Ayşe Gözene ikinci ve Zehra Karadağ üçüncü olurken, Tuğba Yolcu Karapınar ve Aynur Gül mansiyon ödülü aldı.

Birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin ve mansiyonlar için biner lira ödül verildi.

Dereceye girenler ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in elinden aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ödül töreninde yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın sıkıntılı bir dönemden geçtiğini ancak bu fiziki enkazdan hep birlikte çıkacaklarını söyledi.

Normalleşme adına bir etkinlik yapmak istediklerini ve 26. Malatya Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'ni düzenlediklerini belirten Er, bulgurdan yapılan 90 çeşit köftesiyle Malatya'nın zengin yemek kültürüne işaret etti.

Başkan Er, çeşitli etkinliklerle Malatya mutfağını tanıtıp gelişmesine katkı sunacaklarını dile getirdi.

Jüri Başkanı İbrahim Halil Kılıç da kayısının Malatya'nın bir markası, Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret tescilli ürünü olduğunu belirterek, bu nedenle kayısı festivalinde kayısı lezzetlerinin bulunmasının önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Malatya'da 26. Malatya Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nde Kayısı Tatlıları Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 26. Malatya Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nde Kayısı Tatlıları Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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