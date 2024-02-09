Malatya'da Deprem Sonrası Kültür Varlıklarının Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Malatya'da Deprem Sonrası Kültür Varlıklarının Restorasyonu Devam Ediyor

Malatya\'da Deprem Sonrası Kültür Varlıklarının Restorasyonu Devam Ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hasar gören kültür varlıklarının restorasyon çalışmaları devam ediyor. Arkeoloji Müzesi, deprem sonrası ziyarete kapatıldıktan sonra onarım ve tadilat işlemleri yüzde 40 oranında tamamlandı. Beşkonaklar'da ise çatı örtüsünün yenilenmesinin ardından güçlendirme çalışmaları sürüyor. Ayrıca, tescilli binaların korunması için yapılan başvurulara destek sağlanıyor ve yıkılan Malatya Hükümet Konağı'nın aslına uygun şekilde yeniden inşa edilmesi planlanıyor.

09.02.2024 12:32  Güncelleme: 14:29
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hasar gören kültür varlıklarında başlatılan restorasyona devam ediliyor.

Malatya ve çevresinde yapılan bilimsel kazılar ve çalışmalar sonucu ortaya çıkan Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Hitit, Asur, Urartu, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerin sergilendiği Arkeoloji Müzesi, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde aldığı hasar sonrası ziyarete kapatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan ihale sonucunda müzede Temmuz 2023'te başlatılan onarım ve tadilat işlemlerinin tamamlanma oranı yüzde 40'a ulaştı.

Çatı örtüsü yenilenen, yeni projeye uygun olarak yıkım işlemleri yapılan müzede depremlerden önce sergilenen 1200 eser ise halen depolarda koruma altında tutuluyor.

Saray Mahallesi'nde geleneksel Malatya konaklarının yapım özelliklerini taşıyan ve depremlerde hasar alan Beşkonaklar'da ise çatı örtüsünün yenilenmesinin ardından yeni proje kapsamında güçlendirme çalışmalarına devam ediliyor.

Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği tarihi bölgenin, restorasyonun tamamlanmasıyla çeşitli sanat ve kültür hizmetleri için tekrar kullanıma açılması planlanıyor.

Kesme taştan yapılan ve 19'uncu yüzyıl Osmanlı yapısı olan Atatürk Evi'nde de binanın temel seviyesine kadar yapılan kazının ardından güçlendirme amacıyla beton dökümü gerçekleştirildi.

Hasar gören duvarlara enjeksiyon uygulaması yapılan binada çalışmaların yüzde 55'i tamamlandı.

Zarar gören 133 tescilli bina için müracaat yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında depremden zarar gören tescilli sivil mimari yapıların korunması kapsamında yapılan başvurulara destek sağlanıyor.

Depremlerde zarar gören 133 tescilli binadan ilk etapta yapılan değerlendirmelere göre, 15 projeye 5 milyon 643 bin 729 lira, bir uygulama çalışmasına ise 1 milyon 564 bin lira destek verildi.

Yıkılan Malatya Hükümet Konağı aslına uygun inşa edilecek

Depremlerin ardından Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce yapılan denetim sonucu ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve yıkılan tarihi Malatya Hükümet Konağı'nın da aslına uygun halde yapılması planlanıyor.

Kalıntıların ve diğer belgelerin yardımıyla eski şekli belirlenen binanın yapımı için ilk etapta, oturum alanında 11 zemin sondajı, geo teknik zemin raporu ve zemin iyileştirme projeleri yapıldı.

Zeminin iyileştirilmesi için "derin karıştırma" yöntemi ile yapımına başlanan yeni Malatya Hükümet Konağı için şu ana kadar 18 milyon 155 bin 775 lira ödeme yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Malatya'da Deprem Sonrası Kültür Varlıklarının Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika


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