Malatya\'da Deprem Sonrası Kültür Varlıklarının Restorasyonu Devam Ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hasar gören kültür varlıklarında başlatılan restorasyona devam ediliyor.
Malatya ve çevresinde yapılan bilimsel kazılar ve çalışmalar sonucu ortaya çıkan Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Hitit, Asur, Urartu, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerin sergilendiği Arkeoloji Müzesi, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde aldığı hasar sonrası ziyarete kapatıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan ihale sonucunda müzede Temmuz 2023'te başlatılan onarım ve tadilat işlemlerinin tamamlanma oranı yüzde 40'a ulaştı.
Çatı örtüsü yenilenen, yeni projeye uygun olarak yıkım işlemleri yapılan müzede depremlerden önce sergilenen 1200 eser ise halen depolarda koruma altında tutuluyor.
Saray Mahallesi'nde geleneksel Malatya konaklarının yapım özelliklerini taşıyan ve depremlerde hasar alan Beşkonaklar'da ise çatı örtüsünün yenilenmesinin ardından yeni proje kapsamında güçlendirme çalışmalarına devam ediliyor.
Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği tarihi bölgenin, restorasyonun tamamlanmasıyla çeşitli sanat ve kültür hizmetleri için tekrar kullanıma açılması planlanıyor.
Kesme taştan yapılan ve 19'uncu yüzyıl Osmanlı yapısı olan Atatürk Evi'nde de binanın temel seviyesine kadar yapılan kazının ardından güçlendirme amacıyla beton dökümü gerçekleştirildi.
Hasar gören duvarlara enjeksiyon uygulaması yapılan binada çalışmaların yüzde 55'i tamamlandı.
Zarar gören 133 tescilli bina için müracaat yapıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında depremden zarar gören tescilli sivil mimari yapıların korunması kapsamında yapılan başvurulara destek sağlanıyor.
Depremlerde zarar gören 133 tescilli binadan ilk etapta yapılan değerlendirmelere göre, 15 projeye 5 milyon 643 bin 729 lira, bir uygulama çalışmasına ise 1 milyon 564 bin lira destek verildi.
Yıkılan Malatya Hükümet Konağı aslına uygun inşa edilecek
Depremlerin ardından Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce yapılan denetim sonucu ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve yıkılan tarihi Malatya Hükümet Konağı'nın da aslına uygun halde yapılması planlanıyor.
Kalıntıların ve diğer belgelerin yardımıyla eski şekli belirlenen binanın yapımı için ilk etapta, oturum alanında 11 zemin sondajı, geo teknik zemin raporu ve zemin iyileştirme projeleri yapıldı.
Zeminin iyileştirilmesi için "derin karıştırma" yöntemi ile yapımına başlanan yeni Malatya Hükümet Konağı için şu ana kadar 18 milyon 155 bin 775 lira ödeme yapıldı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Malatya'da Deprem Sonrası Kültür Varlıklarının Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?