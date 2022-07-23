Malatya'da "Kayısının Serüveni Fotoğraf Sergisi" açıldı - Son Dakika
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Malatya'da "Kayısının Serüveni Fotoğraf Sergisi" açıldı

23.07.2022 12:32
Malatya'da "Kayısının Serüveni Fotoğraf Sergisi" açıldı

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 25. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında "Kayısının Serüveni Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 25. Uluslararası Malatya Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında "Kayısının Serüveni Fotoğraf Sergisi" açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kılınç, bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen serginin açılış töreninde, fotoğraflarda kayısının fidan halinden ağaç haline gelmesi, ilaçlanması, meyvelerin hasat edilmesi ve bu hasadın ürün haline getirilme aşamalarının yer aldığını belirtti.

Sergide 44 fotoğrafın olduğu yer aldığını dile getiren Kılınç, festival kapsamında etkinliklerin 24 Temmuz'a kadar devam edeceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi.

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Kaynak: AA

Malatya Valiliği, alışveriş, Malatya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Malatya'da 'Kayısının Serüveni Fotoğraf Sergisi' açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da "Kayısının Serüveni Fotoğraf Sergisi" açıldı - Son Dakika
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