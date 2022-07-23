Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kılınç, bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen serginin açılış töreninde, fotoğraflarda kayısının fidan halinden ağaç haline gelmesi, ilaçlanması, meyvelerin hasat edilmesi ve bu hasadın ürün haline getirilme aşamalarının yer aldığını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Kültür Sanat › Malatya'da 'Kayısının Serüveni Fotoğraf Sergisi' açıldı - Son Dakika

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