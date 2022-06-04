Başta ağaçlandırma olmak üzere çevre bilincini arttırmaya, çevre ahlakını geliştirmeye ve çevre sorunlarına daha kalıcı çözümler üretmeye yönelik çalışma yaptıklarını belirten Önel, "Dünya Çevre Günü'nde çocuklarımızın hayatını etkileyecek önemli sınavlardan LGS 'nin yapılması nedeniyle etkinlik bir gün önce yapıldı." dedi.

Kaynak: AA

Dünya Çevre Günü, Malatya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Malatya'da tabiat parkı atıklardan arındırıldı - Son Dakika

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