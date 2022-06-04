Malatya'da tabiat parkı atıklardan arındırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da tabiat parkı atıklardan arındırıldı

04.06.2022 19:31
Malatya'da tabiat parkı atıklardan arındırıldı

Malatya'da, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneğince (ÇEKUD) 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Battalgazi Beydağı Tabiat Parkı'nda atık toplandı.

Malatya'da, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneğince (ÇEKUD) 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Battalgazi Beydağı Tabiat Parkı'nda atık toplandı.

Parkta çevreye atılmış cam, plastik ve kağıtları toplayan ÇEKUD üyeleri, çevre temizliğinin ardından atıklar geri dönüşüm merkezlerine teslim etti.

ÇEKUD İl Temsilcisi İbrahim Önel, AA muhabirine, derneklerinin kamu yararına faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Başta ağaçlandırma olmak üzere çevre bilincini arttırmaya, çevre ahlakını geliştirmeye ve çevre sorunlarına daha kalıcı çözümler üretmeye yönelik çalışma yaptıklarını belirten Önel, "Dünya Çevre Günü'nde çocuklarımızın hayatını etkileyecek önemli sınavlardan LGS'nin yapılması nedeniyle etkinlik bir gün önce yapıldı." dedi.

YORUMLAR
500
Malatya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı Malatya'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı Dünya Çevre Günü öncesinde Karaçi kent merkezinden manzaralar Dünya Çevre Günü öncesinde Karaçi kent merkezinden manzaralar
Kaynak: AA

Dünya Çevre Günü, Malatya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Malatya'da tabiat parkı atıklardan arındırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun 10 soruya verdiği cevapları eleştirdi: Her satırından kifayetsizlik tütüyor
18:29 Fransa'da Coco Gauff'u 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek şampiyonluğa ulaştı
17:59 Bunalıma giren 91 yaşındaki yaşlı adam evini ateşe verdikten sonra intihar etti
17:54 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz'un Serdar Dursun taklidi sosyal medyayı salladı
17:23 Ucuza hazine arazisi projesinde 32 ilde 385 arsa açık artırma ile satışa sunuldu
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asan isimlere sert sözler: Parlamentodan atılmalılar
17:06 TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi hakkında konuşan Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu hatadan dönelim
16:50 2 yaşındaki oğullarını timsah yuttu, Anne ve baba göle dalıp timsahın ağzını açmaya çalıştı
16:09 Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Kombinelere yüzde yüzün üzerinde zam gelecek
15:46 Yasak Elma'da beklenmedik ayrılık! Şevval Sam'ın diziden ayrılacağı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 19:38:18. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da tabiat parkı atıklardan arındırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement