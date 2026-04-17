Malatya\'da Turizm Çalıştay\'ı yapıldı

Malatya' tarihi ve kültürel mirasını değerlendirmek ve turizm stratejilerini belirlemek amacıyla Turizm Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak turizmin yalnızca bir sektör olarak değil, aynı zamanda yerel kalkınmanın en önemli güçlerinden biri olduğunu söyledi. Malatya'nın Arslantepe Höyüğü gibi dünya ölçeğinde önemli bir mirasa sahip olduğunu belirten Budancamanak, "Bu güçlü potansiyelin etkin bir şekilde değerlendirilmesi ancak sağlam bir turizm altyapısı, nitelikli insan kaynağı, kurumlar arası iş birliği ve etkili bir tanıtımla mümkündür" dedi.

Çalıştayın diğer bir paydaşı Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli de Arslantepe Höyüğü 'nün yanı sıra Levent Vadisi, Somuncu Baba Türbesi, kayısısı ve zengin gastronomi kültürünün önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Bentli, "Bu değerleri yalnızca hatırlamak yetmez. Onları yeniden ayağa kaldıracak, koruyacak, tanıtacak ve sürdürülebilir bir turizm ekonomisi oluşturacak ortak bir akla ihtiyacımız var. Hem Malatya Turgut Özal Üniversitesi hem de İnönü Üniversitesi olarak bizler, bu süreçte yalnızca paydaş değil; bilimsel katkı sunan, veri üreten, akademik rehberlik yapan ve gençlerimizi bu kalkınma sürecinin aktif bir parçası haline getiren bir sorumluluğu üstleniyoruz" şeklinde konuştu.

Malatya'nın Selçuklu ve Osmanlı mirasıyla zenginleşmiş köklü bir kültür hazinesi olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise, "Sahip olduğumuz bu muazzam potansiyeli korumak tek başına yeterli değildir. Hedefimiz Malatya'yı yalnızca kayısısıyla değil, tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle, doğa sporlarıyla ve misafirperverliğiyle bir cazibe merkezi haline getirmektir." diye konuştu.

Malatya'yı ayağa kaldırırken sadece deprem sonrası yeniden imarı değil, aynı zamanda geleceğin Malatya'sını da tasarladıklarını vurgulayan Malatya Valisi Seddar Yavuz da "Bugün Malatya'da 30 metrelik geniş yollar, yeni ulaşım aksları, şehir merkezinde kapalı otoparklar ve iş yerleriyle büyük bir dönüşüm ortaya çıktı. Artık yıkım ve yapımdan ziyade ekonomiyi, ticareti ve turizmi konuşma zamanıdır. Bölgemizde turizm potansiyeli büyüktür. Modern bir turizm anlayışını benimsemek zorundayız. Bölgesel kalkınmayı esas alan, bütüncül bir turizm stratejisi geliştirmeliyiz" ifadesine yer verdi.

Türkiye'nin deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra kültür, inanç ve doğa turizmi açısından da çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da, " Türkiye, turizmde artık dünyaya yön veren ülkelerden bir tanesi haline geldi. Dünyanın en fazla turist kabul eden dördüncü ülkesi konumunda. Dünyada gelişmiş G7 ülke klasmanı varsa Türkiye de T7 klasmanı içinde yer alıyor" diye konuştu. - MALATYA