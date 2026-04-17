Malatya'da Turizm Çalıştay'ı yapıldı - Son Dakika
Malatya'da Turizm Çalıştay'ı yapıldı

Malatya\'da Turizm Çalıştay\'ı yapıldı
17.04.2026 13:52
Malatya'nın tarihi ve kültürel mirasını değerlendirmek amacıyla düzenlenen Turizm Çalıştayı'nda, katılımcılar turizm stratejilerini belirledi. Fırat Kalkınma Ajansı ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin destekleriyle, Malatya'nın turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

Malatya' tarihi ve kültürel mirasını değerlendirmek ve turizm stratejilerini belirlemek amacıyla Turizm Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak turizmin yalnızca bir sektör olarak değil, aynı zamanda yerel kalkınmanın en önemli güçlerinden biri olduğunu söyledi. Malatya'nın Arslantepe Höyüğü gibi dünya ölçeğinde önemli bir mirasa sahip olduğunu belirten Budancamanak, "Bu güçlü potansiyelin etkin bir şekilde değerlendirilmesi ancak sağlam bir turizm altyapısı, nitelikli insan kaynağı, kurumlar arası iş birliği ve etkili bir tanıtımla mümkündür" dedi.

Çalıştayın diğer bir paydaşı Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli de Arslantepe Höyüğü 'nün yanı sıra Levent Vadisi, Somuncu Baba Türbesi, kayısısı ve zengin gastronomi kültürünün önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Bentli, "Bu değerleri yalnızca hatırlamak yetmez. Onları yeniden ayağa kaldıracak, koruyacak, tanıtacak ve sürdürülebilir bir turizm ekonomisi oluşturacak ortak bir akla ihtiyacımız var. Hem Malatya Turgut Özal Üniversitesi hem de İnönü Üniversitesi olarak bizler, bu süreçte yalnızca paydaş değil; bilimsel katkı sunan, veri üreten, akademik rehberlik yapan ve gençlerimizi bu kalkınma sürecinin aktif bir parçası haline getiren bir sorumluluğu üstleniyoruz" şeklinde konuştu.

Malatya'nın Selçuklu ve Osmanlı mirasıyla zenginleşmiş köklü bir kültür hazinesi olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise, "Sahip olduğumuz bu muazzam potansiyeli korumak tek başına yeterli değildir. Hedefimiz Malatya'yı yalnızca kayısısıyla değil, tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle, doğa sporlarıyla ve misafirperverliğiyle bir cazibe merkezi haline getirmektir." diye konuştu.

Malatya'yı ayağa kaldırırken sadece deprem sonrası yeniden imarı değil, aynı zamanda geleceğin Malatya'sını da tasarladıklarını vurgulayan Malatya Valisi Seddar Yavuz da "Bugün Malatya'da 30 metrelik geniş yollar, yeni ulaşım aksları, şehir merkezinde kapalı otoparklar ve iş yerleriyle büyük bir dönüşüm ortaya çıktı. Artık yıkım ve yapımdan ziyade ekonomiyi, ticareti ve turizmi konuşma zamanıdır. Bölgemizde turizm potansiyeli büyüktür. Modern bir turizm anlayışını benimsemek zorundayız. Bölgesel kalkınmayı esas alan, bütüncül bir turizm stratejisi geliştirmeliyiz" ifadesine yer verdi.

Türkiye'nin deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra kültür, inanç ve doğa turizmi açısından da çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da, " Türkiye, turizmde artık dünyaya yön veren ülkelerden bir tanesi haline geldi. Dünyanın en fazla turist kabul eden dördüncü ülkesi konumunda. Dünyada gelişmiş G7 ülke klasmanı varsa Türkiye de T7 klasmanı içinde yer alıyor" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Malatya'da Turizm Çalıştay'ı yapıldı - Son Dakika

İmamoğlu Davasında Önemli Savunma İmamoğlu Davasında Önemli Savunma
Rabia’yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım Rabia'yı katleden eşten kan donduran sözler: Yemek yönünden psikolojik baskı uyguladım
Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum Gülistan Doku olayında çarpıcı ifade: Ben bu silahla birini vurdum
İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter’den manidar paylaşım İl teşkilatlarının görevden alınması sonrası İzzet Ulvi Yönter'den manidar paylaşım
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılarla ilgili yanıltıcı paylaşımlar yapan 127 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı! Evinden çıkanlara bakın
13:56
Ülke şokta Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
Ülke şokta! Kanalizasyondan kaçan banka soyguncuları geride bu görüntüyü bıraktı
13:23
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
12:49
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı
12:43
Antalya Diplomasi Forumu’nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşan Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'de toprak bütünlüğünü sağladık, bütün yabancı askerler ayrıldı
12:36
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
SON DAKİKA: Malatya'da Turizm Çalıştay'ı yapıldı - Son Dakika
