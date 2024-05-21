Malatya\'da Vali Yazıcı Başkanlığında Turizm İstişare Toplantısı Düzenlendi

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Malatya'da 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Vali Ersin Yazıcı başkanlığında turizm istişare toplantısı düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda Vali Yazıcı, turizm ve tur şirketlerinin kent turizmiyle ilgili görüş ve önerilerini aldı.

Depremin etkilediği Malatya ayağa kalkarken normalleşmeyi gerçekleştirmeleri gerektiğini anlatan Yazıcı, depreme rağmen hayatın devam ettiğini söyledi.

Vali Yazıcı, Fırat Kalkınma Ajansı ile yürüttükleri çalışma kapsamında Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'ü aynı turistik rotada planladıklarını aktardı.

Malatya turizminin yavaş yavaş hak ettiği yere geleceğini belirten Yazıcı, herkesin "ben ne yapabilirim, nasıl katkı sunabilirim" diye düşünmesi gerektiğini dile getirerek, "Bu şehir ayağa kalkacak, biz kaldıracağız. Buraya gelen turist sayısını arttıracağız. Malatya'mız hak ettiği yere gelecek." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de birlik içinde hareket edilmesi halinde kentin 2 yılda ayağa kalkacağını söyledi.

Nemrut Dağı'na düzenlenecek turlar için özel sektörden destek alınması gerektiğine işaret eden Er, kentte artık festivallerin düzenlenebileceğini ve bunun normalleşmeye katkı sunacağını ifade etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ise depremden etkilenen ilçenin tarihi evleriyle bilinen kadim merkezleri Gündüzbey, Barguzu ve Banazı'nın ayağa kalkması için planlar yaptıklarını ifade etti.

Daha sonra Vali Yazıcı'nın moderatörlüğünde turizm firmalarının yetkilileri görüş, sorun ve önerilerini dile getirdi.

Toplantıya Kültür ve Turizm İl Müdürü Yener Oba, TÜRSAB Harput Bölge Kurulu Başkanı Cuma Gülnar, Tüm Lokantacılar ve Turizmciler Derneği Başkanı Rıdvan Budak, Malatya Gastronomi, Turizm Tanıtım Derneği Başkanı Zeki Saygın ile çok sayıda otel ve seyahat acentesinin temsilcisi katıldı.