Malatya'dan Voleybol Takımına Tebrik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Malatya'dan Voleybol Takımına Tebrik

Malatya\'dan Voleybol Takımına Tebrik
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MESOB, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na şampiyonluğu dolayısıyla pankartla kutlama yaptı.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB), 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Malatyalı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı hazırlattığı pankartla tebrik etti.

FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek 2023'ün ardından 2026 yılında da şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısı Malatya'da da büyük sevinçle karşılandı.

Şampiyonluğun ardından MESOB Başkanı Şevket Keskin tarafından, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının fotoğraflarının yer aldığı pankart hazırlatılarak İnönü Caddesi'ne asıldı.

Pankartta, "Filenin Sultanları Türkiye'nin gururu. Kızlarımızı ve başkanımızı tebrik ederiz. Başkanımızı ve kızlarımızı Malatya'mıza bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, elde edilen tarihi başarının Türkiye adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, Malatyalı olan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Filenin Sultanları'nı Malatya'da ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Malatya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Malatya'dan Voleybol Takımına Tebrik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır Cem Küçük’ten dikkat çeken direniş Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır! Cem Küçük'ten dikkat çeken direniş

15:10
Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı
Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı
14:54
Görüntü Mardin’den Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı
Görüntü Mardin'den! Yabancı turistler için hazırlanan konsept tartışma çıkardı
14:21
44 orman yangını mercek altında 6 şüpheli tutuklandı
44 orman yangını mercek altında! 6 şüpheli tutuklandı
14:20
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy’deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme
14:19
Arınç’tan Davutoğlu’na: “Bizim çizgimizde iki hoca vardır: Erbakan Hocamızdan sonra ikinci olarak da siz anılıyorsunuz“
Arınç'tan Davutoğlu'na: "Bizim çizgimizde iki hoca vardır: Erbakan Hocamızdan sonra ikinci olarak da siz anılıyorsunuz"
14:14
Karadeniz yangın yeri İHA’nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı
Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 15:14:51. #7.13#
SON DAKİKA: Malatya'dan Voleybol Takımına Tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.