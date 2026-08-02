Malatya\'dan Voleybol Takımına Tebrik

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB), 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Malatyalı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı hazırlattığı pankartla tebrik etti.

FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek 2023'ün ardından 2026 yılında da şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısı Malatya'da da büyük sevinçle karşılandı.

Şampiyonluğun ardından MESOB Başkanı Şevket Keskin tarafından, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının fotoğraflarının yer aldığı pankart hazırlatılarak İnönü Caddesi'ne asıldı.

Pankartta, "Filenin Sultanları Türkiye'nin gururu. Kızlarımızı ve başkanımızı tebrik ederiz. Başkanımızı ve kızlarımızı Malatya'mıza bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

MESOB Başkanı Şevket Keskin, elde edilen tarihi başarının Türkiye adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, Malatyalı olan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Filenin Sultanları'nı Malatya'da ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.