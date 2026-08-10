Malatya Festivali\'nde Simge Rüzgarı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali, ikinci gününde sevilen sanatçı Simge'yi ağırladı. 100. Yıl Kent Parkı'nda sahne alan sanatçı, güçlü sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla festival akşamına renk kattı.

Simge, konser boyunca "Ben Bazen", "Mış Mış", "Aşkın Olayım" ve "Kalpsiz Bir Serseri" başta olmak üzere dinleyicilerin beğenisini kazanan eserlerini seslendirdi. Şarkılara konser alanını dolduran müzikseverler de eşlik ederken, festival alanı akşam boyunca hareketli anlara sahne oldu.

Sahne enerjisi ve dinamik performansıyla dikkat çeken Simge, hareketli repertuvarının yanı sıra duygusal şarkılarıyla da dinleyicilere farklı anlar yaşattı. Sanatçı, sahne boyunca izleyicilerle kurduğu sıcak iletişim ve performansıyla alkış aldı. Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında 100. Yıl Kent Parkı'nda düzenlenen konserler, önümüzdeki günlerde de birbirinden değerli sanatçıları müzikseverlerle buluşturmaya devam edecek.