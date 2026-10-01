Manavgat\'ta Seyit Zekeriyya Hazretleri Türbesi restore edilip hizmete açıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Seyit Zekeriyya Hazretleri Türbesi hayırseverlerin katkılarıyla restore edilerek hizmete açıldı.

Manavgat ilçesi Bucakşeyhler Mahallesindeki Seyit Zekeriyya Hazretleri Türbesi Araştırmacı Tarihçi Yazar Mahmut Öz önderliğinde hayırseverlerin katkılarıyla restore edilerek hizmete açıldı. Bucakşehler Mezarlığında dualar eşliğinde gerçekleşen açılışın ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. Açılışta konuşan Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek Manavgat'ın gizli kalmış değerlerini ortaya çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Manavgat'ın Türk ve İslamlaşmasında en önemli rol oynadı"

Türbenin restore edilmesine öncülük eden Araştırmacı Yazar Mahmut Öz ise "Seyit Zekeriyya Hazretlerinin türbesinin başındayız. Seyit Zekeriyya Hazretleri 1300 yılında Manavgat'a Seyyid-i Harun Veli Hazretlerinin işaretiyle, emriyle geldi ve Manavgat'ın Türk ve İslamlaşmasında en önemli rol oynayan Allah dostlarından bir tanesidir. Kendileri Horasan vilayetinden Türklerle beraber gelmiş bir Seyyittir. ve bölgemizde sonraki yüzyıllarda hem Karamanoğlu hem de Osmanlıları ona vakfiyeler bağışlamış, onların bu bölgede hizmet etmelerine vesile olmuşlardır. Türbe aslı değiştirilmeden restore edilerek bugünkü haline getirilmiştir" dedi.

"Köyün isminin nereden geldiğini hep merak ettim"

Bucakşeyhler Mahallesi'ndeki çiftliğinde ikamet eden sanatçı Tuğba Özay da, köyün isim hikayesini hep merak ettiğini belirterek "Yıllardır hep düşünürdüm. Neden Manavgat'ta sadece bu köye bu isim verilmiş? İşte zamanında yüzyıllar önce Horasan'dan evliyalar yürüye yürüye gelmişler. Nihayetinde Manavgat'a Bucakşıhlar köyüne ve burada bir yaşam kurmuşlar. O yüzden aslında köyümüzün adı da Bucakşıhlar ve bu anlamda da Mahmut hocamıza teşekkür ediyorum. Onun çalışmaları sayesinde de Manavgat'ın bu bilinmeyen kültürel özellikleri, tarihi özellikleri, inançsal özellikleri de gün yüzüne çıkmış oluyor" dedi.

Protokol açılışa katıldı

Programa Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Öz, MHP İlçe Başkanı Hakan Rehber, Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz, Orman Müdürü İsa Tarhan, MATSO Başkanı Seydi Güngör, Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Şoförler Odası Başkanı Muammer Ünal, Akdeniz üniversitesi Manavgat Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Uslu, Bucakşeyhler Mahallesindeki çiftliğinde ikamet eden sanatçı Tuğba Özay, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.